DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi - Son Dakika Dünya

DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı 'meçhul bir bölgeye' çevirdiğini söyledi.

DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) Çin dışındaki ülkelerde çok daha hızlı yayılarak, dünyayı 'meçhul bir bölgeye' çevirdiğini söyledi.


Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyanın daha önce toplumlar arasında bu kadar hızlı yayılan bir salgına şahitlik etmediğini vurguladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı
ABD'den koronavirüs açıklaması: Askeri laboratuvarlarda aşı geliştirme çalışması yapılıyor 10 ülkedeki koronavirüs vakalarının İran bağlantılı olduğu ortaya çıktı ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 06:09:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ: Çok hızlı yayılan koronavirüs dünyayı meçhul bir bölgeye çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]