DSÖ: "Covid-19 aşılarının Omicron mutasyonunda etkili olmaması için bir neden yok" - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı uygulanan aşıların, Covid-19 Omicron mutasyonundan korumaması için bir neden olmadığını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan, son olarak ortaya çıkan ve dünya genelinde son günlerde hızla yayılan korona virüsün Omicron mutasyonuna ilişkin Güney Afrika'da yürütülen küçük çaplı araştırmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Ryan, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların Omicron mutasyonuna da etkili olması gerektiğini söyledi. Araştırmaya göre, Pfizer/Biontech aşılarının diğer mutasyonlara kıyasla Omicron mutasyonuna karşı 40 kat daha az etkili.

Güney Afrika'daki Araştırmayı Yöneten Prof. Dr. Alex Sigal, 12 kişiden alınan kan örnekleri üzerinden yapılan çalışma sonucunda beklenenden daha iyi sonuçlar alındığı söyledi.

Dr. Mike Ryan, Omicron mutasyonunun diğer Covid mutasyonlarından daha güçlü olduğuna dair belirti olmadığını ifade ederek, "Bugüne kadar ki bütün mutasyonlarda hastaneye yatış ve ölümlerdeki azalmalar dikkate alındığında etkinliği kanıtlanmış güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmaması için bir nedenimiz yok" ifadelerini kullandı.

Omicron mutasyonu, birden çok Covid olan hasta sayısında artış yaşanan Güney Afrika'da ortaya çıkmıştı.

ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, araştırmalarının ilk sonuçlarına göre, Omicron mutasyonunun daha bulaşıcı ama daha hafif belirtiler gösteriyor.