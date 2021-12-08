Üye Girişi
DSÖ: "Covid-19 aşılarının Omicron mutasyonunda etkili olmaması için bir neden yok" - Son Dakika

DSÖ: "Covid-19 aşılarının Omicron mutasyonunda etkili olmaması için bir neden yok"

08.12.2021 14:53
DSÖ: "Covid-19 aşılarının Omicron mutasyonunda etkili olmaması için bir neden yok"

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı uygulanan aşıların, Covid-19 Omicron mutasyonundan korumaması için bir neden olmadığını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı uygulanan aşıların, Covid-19 Omicron mutasyonundan korumaması için bir neden olmadığını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Direktörü Dr. Mike Ryan, son olarak ortaya çıkan ve dünya genelinde son günlerde hızla yayılan korona virüsün Omicron mutasyonuna ilişkin Güney Afrika'da yürütülen küçük çaplı araştırmanın ardından basın toplantısı düzenledi. Ryan, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların Omicron mutasyonuna da etkili olması gerektiğini söyledi. Araştırmaya göre, Pfizer/Biontech aşılarının diğer mutasyonlara kıyasla Omicron mutasyonuna karşı 40 kat daha az etkili.

Güney Afrika'daki Araştırmayı Yöneten Prof. Dr. Alex Sigal, 12 kişiden alınan kan örnekleri üzerinden yapılan çalışma sonucunda beklenenden daha iyi sonuçlar alındığı söyledi.

Dr. Mike Ryan, Omicron mutasyonunun diğer Covid mutasyonlarından daha güçlü olduğuna dair belirti olmadığını ifade ederek, "Bugüne kadar ki bütün mutasyonlarda hastaneye yatış ve ölümlerdeki azalmalar dikkate alındığında etkinliği kanıtlanmış güçlü aşılarımız var. Omicron için de bunun geçerli olmaması için bir nedenimiz yok" ifadelerini kullandı.

Omicron mutasyonu, birden çok Covid olan hasta sayısında artış yaşanan Güney Afrika'da ortaya çıkmıştı.

ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, araştırmalarının ilk sonuçlarına göre, Omicron mutasyonunun daha bulaşıcı ama daha hafif belirtiler gösteriyor.

DSÖ: Covid-19 aşılarının Omicron mutasyonunda etkili olmaması için bir neden yok

Dünya Sağlık Örgütü, Güney Afrika, Koronavirüs, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ: 'Covid-19 aşılarının Omicron mutasyonunda etkili olmaması için bir neden yok' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı 14:46 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı 14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş 11:25 Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor

Son Dakika Haberleri
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
14:01 Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!
13:58 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı         
14:48
Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor! Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!         
14:40
Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25         
14:30
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş         
11:37
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 14:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: DSÖ: "Covid-19 aşılarının Omicron mutasyonunda etkili olmaması için bir neden yok" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement