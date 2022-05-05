DSÖ, Covid-19 bağlantılı ölümlerin 15 milyona yaklaştığını açıkladı - Son Dakika
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DSÖ, Covid-19 bağlantılı ölümlerin 15 milyona yaklaştığını açıkladı

05.05.2022 17:52
DSÖ, Covid-19 bağlantılı ölümlerin 15 milyona yaklaştığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki can kaybının yaklaşık 15 milyona yaklaştığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki can kaybının yaklaşık 15 milyona yaklaştığını açıkladı.

DSÖ, 2020-2021 yıllarında Covid-19 bağlantılı ölümlerin eksik sayıldığını ve gerçek sayıların dünya genelinde yaklaşık 15 milyona ulaştığını açıkladı. Birçok ülkenin Covid-19 ile bağlantılı ölümleri eksik bildirdiğini bildiren DSÖ, şu ana kadar resmi olarak açıklanan 5,4 milyon can kaybına ek olarak 9,5 milyon kişinin daha hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini belirtti. DSÖ, "aşırı ölüm" olarak adlandırdığı oranların doğrudan hastalık nedeniyle veya salgının sağlık sistemleri ve toplum üzerindeki etkisi nedeniyle dolaylı olarak Covid-19 ile bağlantılı olduğunu kaydetti. DSÖ ayrıca, bazı bölgelerde kayıt tutulmaması ve yetersiz testler gibi unsurların da aşırı ölüm oranlarının yüksek çıkmasına neden olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE EN FAZLA ÖLÜM YAŞANAN ÜLKELER LİSTESİNDE

DSÖ'nün yayınladığı rapora göre, aşırı ölümlerin yüzde 84 oranı ile Güneydoğu Asya, Avrupa ve Amerika'da yoğunlaştığı belirtilirken, aşırı ölümlerin yaklaşık yüzde 68'inin küresel olarak 10 ülkede yoğunlaştığı açıklandı. DSÖ'den bir veri temsilcisi konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, bu 10 ülkenin " Brezilya, Mısır, Hindistan, Endonezya, Meksika, Peru, Rusya, Güney Afrika, Türkiye ve ABD" olduğunu söyledi. DSÖ'nün raporuna göre, aşırı ölüm oranlarının düşük olduğu ülkeler arasında ise Çin, Avustralya, Japonya ve Norveç yer aldı. DSÖ, Covid-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarındaki aşırı ölüm oranının yüzde 57 ile erkeklerde daha fazla olduğunu belirtirken, bu oranın kadınlarda yüzde 43 olduğunu açıkladı. Aşırı ölüm oranının yaşlılarda oldukça yüksek olduğu da kaydedildi.

HİNDİSTAN'DA RESMİ RAKAMLAR 10 KAT DAHA FAZLA

Küresel olarak Covid-19 ile bağlantılı ölümlerin neredeyse 3'te 1'ini oluşturduğu belirtilen Hindistan'da 4,7 milyon ölümün gerçekleştiğini bildiren DSÖ, bunun Hindistan'ın belirttiği resmi rakamların yaklaşık 10 katı olduğunu da aktardı. DSÖ'nün veri bölümünden Dr. Samira Asma, "Bu bir trajedi. Kaybedilen hayatlar için politikaları ve yapıcıları sorumlu tutmalıyız. Ölümleri saymazsak, bir dahaki sefere daha iyi hazırlanma fırsatını kaçıracağız" şeklinde konuştu.

(Aylin Albayrak - İHA)

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DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı Kovid-19 ile bağlantılı DSÖ: 2020 ve 2021'de yaklaşık 15 milyon can kaybı Kovid-19 ile bağlantılı

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, India, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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