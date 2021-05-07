DSÖ'den ABD'nin Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından geçici feragatine ilişkin açıklama - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından geçici olarak feragat etmesini "aşı eşitliği için önemli bir dayanışma ve destek ifadesi" olarak nitelendirerek, "Diğer ülkeleri de ABD'yi örnek almaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin geçtiğimiz çarşamba günü Covid-19 aşıları için fikri mülkiyet korumasından geçici olarak feragat etmesine ilişkin olarak, "Aşı eşitliği için önemli bir dayanışma ve destek ifadesidir. Bunun politik olarak kolay bir şey olmadığını biliyorum, bu nedenle ABD'nin liderliğini çok takdir ediyorum. Diğer ülkeleri de ABD'yi örnek almaya çağırıyoruz" dedi.

Yeni bir konsey kurulacak

Ghebreyesus küresel ekonomiyi şekillendirmenin yeni yollarını belirlemek, sağlıklı, kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumlar inşa etmek için "herkes için sağlık" temelinde yeni bir DSÖ Konseyi kurulacağını açıkladı. University College London'da İnovasyon ve Kamusal Değer Ekonomisi Profesörü ve İnovasyon ve Kamusal Amaç Enstitüsü Kurucu Direktörü Profesör Mariana Mazzucato başkanlığındaki konseyin, ekonomi, sağlık, hükümet, finans ve kalkınma alanlarında uzman olan 11 kişiden oluşacağı belirtildi.

DSÖ'den Sinopharm'a onay

Ghebreyesus, korona virüs vakalarının dünya genelinde rekor seviyeye ulaştığını ve her hafta neredeyse 100 bin vaka tespit edildiğini dile getirerek, DSÖ'nün Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdiğini kaydetti.

Sinopharm'in güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ'nün acil kullanım onayını alan 6'ncı Covid-19 aşısı olduğunu belirten Ghebreyesus, "DSÖ, Sinopharm'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı verdi. Böylelikle Sinopharm aşısı, güvenlik, etkinlik ve kalite açısından DSÖ onayını alan 6'ncı aşı oldu" ifadelerini kullandı.

Aşının 18 yaş ve üstü yetişkinler için iki doz halinde uygulanmasının tavsiye edildiğini kaydeden Ghebreyesus, bu onayın, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) aşı listesini genişlettiğini, ülkelere kendi içlerinde acil kullanım onayı ile bu aşıyı ithal edip uygulamaları için güven verdiğini vurguladı. - PARİS