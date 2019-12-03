Son Dakika Haberleri: DSÖ'den Afrikalı "first lady"lere AIDS'le mücadele çağrısı
Son Dakika Sağlık DSÖ'den Afrikalı 'first lady'lere AIDS'le mücadele çağrısı - Son Dakika

DSÖ'den Afrikalı "first lady"lere AIDS'le mücadele çağrısı

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Afrikalı "first lady"lere Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığının anneden çocuğa geçişinin önlenmesi için siyasi irade ortaya konmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

DSÖ'den Afrikalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, Afrikalı "first lady"lere Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığının anneden çocuğa geçişinin önlenmesi için siyasi irade ortaya konmasına yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de başlayan ve 7 Aralık'a kadar sürecek "AIDS'siz Afrika" temalı konferansta konuşan Adhanom, HIV, Hepait B ve frengi hastalığının Afrika'da yaygın olarak görüldüğüne dikkati çekti.

Bu üç hastalığın anneden çocuğa bulaşabildiğini ve sağlık sistemine büyük bir yük oluşturduğunu hatırlatan Adhanom, "Bu hastalıkların anneden çocuğa geçmesini önlemek mümkün ve siz (first ladyler) siyasi iradenin gösterilmesine yardımcı olabilirsiniz." dedi.

AIDS'le mücadelede elde edilen küresel kazanımların tehdit altında olduğuna dikkati çeken Adhanom, "Gerçekçi olmak zorundayız. Zayıflayan siyasi irade ve mali destek nedeniyle kazanımlar tehdit altında." dedi.

Adhanom, AIDS'siz bir dünyanın halkın sorumluluk alması, teknolojik gelişme ve siyasi irade ile mümkün olduğunu dile getirdi.

Konferansın açılışında konuşan Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise HIV'in "sınır tanımadığını" ifade ederek, Afrika hükümetlerinin sağlık harcamalarına bütçelerinde daha fazla yer ayırmaları gerektiğini vurguladı.

DSÖ'ye göre, geçen yıl dünya genelinde 770 bin kişi AIDS nedeniyle hayatını kaybetti, 1,7 milyon kişi de AIDS oldu.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:20 Kaynak: AA
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