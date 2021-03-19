- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı - Son Dakika

- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

19.03.2021 21:56

- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilaç şirketi AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek, ülkelere AstraZeneca aşısını kullanma çağrısında bulundu.

- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

PARİS - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ilaç şirketi AstraZeneca'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının faydalarının zararlarından daha çok olduğunu belirterek, ülkelere AstraZeneca aşısını kullanma çağrısında bulundu.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesi ile 20'den fazla ülkede tedbir amaçlı kullanımı askıya alınmış, Avrupa İlaç Ajansı ise aşının "güvenli ve etkili" olduğunu açıklamıştı. EMA tarafından yapılan açıklamanın ardından aralarında İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya, Fransa'nın da bulunduğu bazı ülkelerde aşının kullanımı tekrar başlarken, Dünya Sağlık Örgütü bugünkü toplantısında AstraZeneca aşısınıa ilişkin güvenlik konusunu ele aldı. Dünya Sağlık Örgütü Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi'nin Oxford-AstraZeneca aşısı olan bazı kişilerde kan pıhtıları hakkındaki verileri gözden geçirmek için toplandığını hatırlatan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Komite, Oxford-AstraZeneca aşısının uygulanmasının ardından mevcut verilerin pıhtılaşma koşullarında genel bir artışa işaret etmediği sonucuna vardı" dedi.

İnsanların AstraZeneca aşısının güvenliği konusunda endişeleri olabileceğini ifade eden Ghebreyesus "AstraZeneca aşısı, ölümleri önleme konusunda büyük bir potansiyele sahip. Komite, aşının faydalarının Covid-19 kaynaklı enfeksiyonlar ve risklerden daha ağır bastığını açıkladı. Bu durumda soru yok. Covid-19 ölümcül bir hastalık ve Oxford-AstraZeneca aşısı bunu önleyebilir. Covid-19'un kendisinin kan pıhtılarına neden olabileceğini hatırlamak da önemli" ifadelerini kullandı.

"AstraZeneca Covax'in yüzde 90'ınını oluşturuyor"

Ghebreyesus, gelir düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelere korona virüs aşısına eşit erişim sağlamayı amaçlayan küresel girişim olan Covax aracılığıyla dağıtılan aşıların yüzde 90'ından fazlasını oluşturduğu için AstraZeneca aşısının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Doğu Karayip Devletleri Örgütü liderleriyle görüştüğünü belirten Ghebreyesus, "Ülkelerin çoğu çok sayıda Covid-19 enfeksiyonu ve can kayıplarını önlemeyi başarmış olsa da, ağırlıklı olarak turizme dayanan ekonomileri büyük ölçüde yok oldu. Açık bir mesajları var, 'Covid-19 aşısına ihtiyacımız var ve onlara şimdi ihtiyacımız var'" sözlerini kaydetti.

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü ile görüşme Aşı üretiminde ve dağıtımında ciddi engellerle karşı karşıya olduğunu ifaden eden Ghebreyesus, önümüzdeki hafta, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Dr Ngozi Okonjo-İweala ile Covid-19 aşı üretimini artırmak için görüşeceğini duyurdu.

- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı
- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı
- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı
- DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Koronavirüs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, koronavirüs vaka sayılarının artış gösterdiği 5 ilin sağlık müdürleriyle görüştü Vedat Milor'dan sosyal medyayı ikiye bölen anket Penaltı kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Fatih Terim çılgına döndü: Gel burada göster Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü ABD Başkanı Biden, uçağa binerken 3 kez üst üste düştü ABD'den S-400 açıklaması: Tek çözüm yolu Türkiye'nin vazgeçmesi İki günde üçüncü tepki! İmamoğlu bu kez Cuma namazı çıkışı protesto edildi Kırmızı şehir bu kez gerçekten alarm veriyor! 5 öğretmen vefat etti, 11 okul karantinaya alındı
Bülent Uygun, Fatih Terim'e karşı kariyerinde ilk kez galibiyet aldı Bülent Uygun, Fatih Terim'e karşı kariyerinde ilk kez galibiyet aldı         
21:55
Luyindama, Marcao ve Yedlin Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecekler Luyindama, Marcao ve Yedlin Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecekler         
21:35
Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı         
21:33
Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur Demirtaş'tan kapatma davası ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama: Ağır bir anayasal suçtur         
20:42
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezon için Manchester United ile anlaştığı iddia edildi Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezon için Manchester United ile anlaştığı iddia edildi         
20:26
7 golün atıldığı maçta Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu 7 golün atıldığı maçta Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu         
18:50
Katie Price altıncı kez hamile kaldı Katie Price altıncı kez hamile kaldı         
17:49
Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı Duygu Delen davasının seyrini değiştirecek yeni görüntü! Aşağıya düşerken bilinci açıktı         
16:34
Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu Komünist Başkan yaptı yine yapacağını! Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşı 8 bin TL oldu         
15:40
Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var Ne miras kaldı ne de biri torpil yaptı! Ayakkabı boyayarak başladı, şimdi dünyaları var         
14:33
Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi         
13:53
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş         
12:54
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 22:15:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: - DSÖ'den AstraZeneca aşısını kullanma çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei