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DSÖ'den Çinli Sinovac'ın Covid-19 aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı - Son Dakika

DSÖ'den Çinli Sinovac'ın Covid-19 aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı

01.06.2021 19:07
DSÖ'den Çinli Sinovac'ın Covid-19 aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli Sinovac tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çinli Sinovac tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'a karşı geliştirilen bir aşıya daha onay verdi. Çinli Sinovac tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen CoronaVac aşısına DSÖ tarafından acil kullanım onayı verildi. DSÖ'nün onayının ardından aşının, tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kalan yoksul ülkeler için aşı sağlamaya yönelik küresel program olan COVAX'a dahil edilebilmesinin önü açıldı.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, "DSÖ bugün Sinovac-CoronaVac Covid-19 aşısını acil kullanım için onaylayarak ülkelere, fon sağlayıcılara, satın alma kurumlarına ve topluluklara bunun uluslararası güvenlik, etkinlik ve üretim standartlarını karşıladığına dair güvence verdi. Aşı, Pekin merkezli ilaç şirketi Sinovac tarafından üretildi" denildi.

DSÖ, aşının 18 yaş ve üzeri kişilerde 2 ila 4 hafta arayla iki dozluk bir programda kullanılmasını önerdi. DSÖ Aşı Uzmanlar Stratejik Danışma Grubu'nun (SAGE) aşı etkinlik sonuçlarına göre, Sinovac aşısının aşılananların yüzde 51'inde semptomatik hastalığı ve incelenen popülasyonun yüzde 100'ünde şiddetli Covid-19 etkilerini ve hastaneye yatışları önlediği görüldü. SAGE daha önce yayınladığı bir inceleme belgesinde, çok ülkeli Faz III klinik denemelerinde aşı etkinliğinin yüzde 51 ila yüzde 84 arasında değiştiğini belirtmişti.

Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Mayıs'ta yapılan açıklamada ise, Sinovac aşısı uygulanan 120 bin sağlık çalışanı üzerinde yapılan çalışmada aşının semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 94 etkili olduğu ifade edilmişti.

DSÖ tarafından 7 Mayıs'ta Çin tarafından üretilen Sinopharm aşısına onay verilmesinin ardından Sinovac aşısı DSÖ tarafından onaylanan ikinci Çin aşısı oldu. Sinovac, Mayıs ayı sonu itibarıyla yurtiçi ve yurtdışına 600 milyon doz aşı tedarik edildiğini ifade ederek, 430 milyondan fazla dozun ise insanlara uygulandığını belirtti.

Öte yandan CanSino Biologics tarafından üretilen üçüncü bir Çin menşeili Covid-19 aşısı klinik deney verilerini sundu, ancak herhangi bir DSÖ incelemesi henüz planlanmadı.

(İHA)

DSÖ'den Çinli Sinovac'ın Covid-19 aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ'den Çinli Sinovac'ın Covid-19 aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı - Son Dakika


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