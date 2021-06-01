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DSÖ'den Covid-19 mutasyonlarının ilk görüldükleri ülkelerle anılmasına karşı önlem - Son Dakika

DSÖ'den Covid-19 mutasyonlarının ilk görüldükleri ülkelerle anılmasına karşı önlem

01.06.2021 13:52
DSÖ'den Covid-19 mutasyonlarının ilk görüldükleri ülkelerle anılmasına karşı önlem, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 mutasyonlarının ilk ortaya çıktıkları ülkelerin isimleri ile anılması ve ülkelerin damgalanmasını önlemek için mutasyonların Yunan alfabesindeki harflerle yeniden adlandırılacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 mutasyonlarının ilk ortaya çıktıkları ülkelerin isimleri ile anılması ve ülkelerin damgalanmasını önlemek için mutasyonların Yunan alfabesindeki harflerle yeniden adlandırılacağını duyurdu.

Hindistan ve Singapur gibi ülkeler, korona virüs (Covid-19) mutasyonlarının ülkelerinin adları ile anılmasına tepki göstermişti. Tepkiler üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelerin "damgalanmasını" engellemek amacıyla mutasyonları Yunan alfabesi harfleriyle yeniden adlandırmayı planladığını açıkladı. DSÖ, mutasyonlara, tespit sıralarının anlaşılması için Yunan alfabesinde Alfa, Beta, Gama ve Delta harflerinin sırasıyla verileceğini bildirdi. Buna göre, Hindistan'da görülen B.1.617.2 ve B.1.617.1 mutasyonları "Covid Delta" ve "Covid Kappa" olarak adlandırılacak. İngiltere mutasyonu olarak anılan B.1.1.7 ise görülen ilk mutasyon olduğu için Yunan alfabesinin ilk harfi "Alpha" ile nitelendirilecek. Güney Afrika'da görülen B.1.351 mutasyonu "Covid Beta", Brezilya'daki P.1 mutasyonu ise "Covid Gamma" olarak adlandırılacak.

"HİÇBİR ÜLKE, MUTASYONLARI TESPİT ETTİĞİ VE BİLDİRDİĞİ İÇİN DAMGALANMAMALI"

DSÖ'nün Covid-19 Direktörü Maria Van Kerkhove, söz konusu değişikliğin "kamuoyunda tartışmaya yardımcı olmayı amaçladığını" söyledi. Yeni adların basit, söylenmesi ve hatırlanması kolay olduğunu belirten Kerkhove, yeni adlandırma sisteminin geniş istişareler ve çeşitli potansiyel sistemlerin gözden geçirilmesinin ardından seçilen Yunan alfabesine dayandığını ifade etti. Kerkhove, "Hiçbir ülke, mutasyonları tespit ettiği ve bildirdiği için damgalanmamalı" dedi.

Öte yandan yeni isimler, mevcut bilimsel isimlerin yerini almayacak.

"MUTASYONLARIN TESPİT EDİLDİKLERİ ÜLKELERE GÖRE ADLANDIRILMASI DAMGALAYICI VE AYRIMCI"

DSÖ'nün konuya ilişkin açıklamasında, "Mutasyonlar genellikle tespit edildikleri ülkelere göre adlandırılıyor, bu da damgalayıcı ve ayrımcı. Bundan kaçınmak için DSÖ, ulusal yetkililer ve medya kuruluşlarını bu yeni etiketleri benimsemeye teşvik ediyor" ifadeleri yer aldı.

HİNDİSTAN VE SİNGAPUR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hindistan hükümeti, B.1.717.2 varyantının uluslararası medyada ve sosyal medya platformlarında "Hint mutasyonu" olarak adlandırılmasına tepki göstermişti. Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından tüm sosyal medya platformlarına, Covid-19'un "Hindistan mutasyonuna" yönelik tüm içeriğin temizlenmesini tavsiye eden bir bildiri yayınlanmıştı.

Singapur da "Singapur mutasyonu" diye bir şey olmadığını ifade ederek, bu adlandırmaya sert tepki göstermişti. Singapur hükümetinin sosyal medyada yayınladığı açıklamada, "Covid-19'un Singapur mutasyonu yok. Ülkede çocuklara yönelik tehlikeli herhangi bir mutasyona dair de bir kanıt yok. Singapur'da geçtiğimiz haftalarda tespit edilen vakalarda yaygın olarak Hindistan kaynaklı B.1.617.2 mutasyonu görülüyor" ifadeleri yer almıştı.

-İHA-

DSÖ'den Covid-19 mutasyonlarının ilk görüldükleri ülkelerle anılmasına karşı önlem

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Singapur, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ'den Covid-19 mutasyonlarının ilk görüldükleri ülkelerle anılmasına karşı önlem - Son Dakika


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