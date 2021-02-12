DSÖ'den Covid-19'un kökeni hakkında yayınlanacak raporla ilgili açıklama - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, Çin'in Wuhan kentinde Covid-19'un kökenini araştıran ekibin özet raporunun gelecek hafta yayınlayacağını belirterek, raporun korona virüse ilişkin her soruyu cevaplamayacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs salgınına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, Çin'in Wuhan kentinde Covid-19'un kökenini araştıran ekibin araştırmalarını tamamladığını ve hazırlanan özet raporun önümüzdeki hafta yayınlanacağını açıkladı. Ghebreyesus, "Uzman ekip, gelecek hafta yayınlanmasını umduğumuz özet rapor üzerinde çalışıyor, nihai raporun tamamı ise birkaç hafta sonra yayınlanacak" ifadelerini kullandı.

Wuhan'daki DSÖ ekibinin, Avustralya, Danimarka, Almanya, Japonya, Hollanda, Katar, Rusya Federasyonu, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam'dan uzmanlardan oluştuğunu hatırlatan Ghebreyesus, "Uluslararası ekibin tüm üyelerine çalışmaları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu, çok zor koşullarda yapılan önemli bir bilimsel çalışma oldu" dedi.

Raporun, korona virüse ilişkin her soruyu cevaplamayacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Rapor, bize virüsün kökenini anlamak için önemli bilgiler verecek" sözlerini kaydetti. Ghebreyesus ayrıca, özet rapor yayınlandığında basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

(İHA)