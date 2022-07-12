DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi - Son Dakika
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DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi

12.07.2022 21:21

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde tedbirlerin azaldığı Covid-19 salgınına dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Son iki haftada yapılan incelemelerde vakaların yüzde 30 oranında artış gösterdiği belirtilirken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgını hakkında açıklamalarda bulundu. DSÖ'nün bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Covid-19'un 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan etmesinden bu yana hala küresel bir acil sağlık durumu olmaya devam ettiği ifade edildi.

SON 2 HAFTADA VAKALAR YÜZDE 30 ARTTI

Artan vakalar, devam eden viral evrim ve bazı ülkelerde sağlık hizmetleri üzerinde devam eden baskı nedeniyle Covid-19 salgınının hala acil bir durum olduğu anlamına geldiğini aktaran Komite, son iki haftada DSÖ'ye bildirilen vakaların yüzde 30 arttığını ancak büyük ölçüde aşılardan kaynaklanan artan nüfus bağışıklığının hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığını belirtti.

"VİRÜS BİZE DOĞRU GELİRKEN BİZ DE GERİ İTMELİYİZ"

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsviçre'nin Cenevre kentinde sanal bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Covid-19 hiçbir yerde bitmedi" ifadelerini kullanarak, "Virüs bize doğru gelirken, biz de geri itmeliyiz" dedi.

6 MİLYONDAN FAZLA İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Dünya genelinde 561 milyon 978 bin 768 Covid-19 vakası tespit edilirken, 6 milyon 375 bin 51 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Vakalar yüzde 30 arttı, Covid-19 hiçbir yerde bitmedi - Son Dakika

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