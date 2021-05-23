DSÖ'den dikkat çeken açıklama - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çekici bir açıklama geldi. Örgüt, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının, resmi olarak bildirilen rakalmlardan iki-üç kat daha fazla olduğu tahmininde bulunuldu.

Salgın nedeniyle birçok bölgede sağlık sistemleri zarar gördü, sağlık hizmetleri kesintilere uğradı.. Dünya Sağlık Örgütü bu gibi durumların gerçek rakamlarla resmi rakamlar arasında önemli ölçülerde farklılıklara yol açtığını bildirdi.

Yine bu dönemde yaşanan aksaklıklar nedeniyle korona virüs dışında başka ciddi hastalıkları olan birçok insanın tedavi edilemediği, bu nedenle de

hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada istatistiksel verilerin derlenmesinde de bazı zorluklar yaşandığına dikkat çekildi.. Öyle ki 133 ülkede gerçekleştirilen araştıramalar sonucunda Afrika'da tüm ölümlerin sadece yüzde 10'unun doğru olarak kaydedildiği belirlendi. Avrupa'da ise bu oranın yüzde 98 olarak saptandı.