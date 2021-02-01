DSÖ'den FIFA ile Covid-19'a karşı bilinçlendirme kampanyası - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) işbirliğinde Covid-19'a karşı bilinçlendirme kampanyası düzenleyeceklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında DSÖ'nün Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ile işbirliği yaparak Covid-19'a karşı mücadelede bilinçlendirme kampanyası düzenleyeceğini ifade etti. DSÖ'nün hedefleri için büyük kitlelere ulaşan kuruluşlarla çalışması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Geçen yıl DSÖ, sağlığı geliştirmek için Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği ile yeni bir ortaklığa girdi. FIFA, futbol taraftarlarını Covid-19'dan korumaya yönelik dünya çabalarının güçlü bir destekçisi oldu" dedi.

Geçen yıl FIFA'nın Dayanışma Müdahale Fonu'na 10 milyon dolar katkıda bulunduğunu ve virüsten nasıl korunulması gerektiği konusunda farkındalık kampanyası düzenlediğini hatırlatan Ghebreyesus, 2021 FIFA Dünya Kupası'nda FIFA ile DSÖ'nün yeni bir kampanyaya imza atacağını duyurdu. Ghebreyesus, "FIFA ve DSÖ, insanları maske takmaya, fiziksel mesafeye ve hijyene teşvik etmek için yıldız futbolcuları içeren bir halkı bilinçlendirme kampanyası başlatıyor. Yeni FIFA-DSÖ işbirliği, FIFA Kulüpler Dünya Kupası sırasında yayınlanan bir dizi tanıtım videosu ile küresel bir izleyici kitlesine hayat kurtaran mesajlar gönderecek. Videolarda yarışan kulüp kaptanları eller, dirsek, yüz, mesafe, semptomlar, maskeler ve pencereleri açarak korona virüsle mücadele etmek ve onu yenmek için herkesin takip etmesi gereken önemli adımları hatırlatacak" dedi.

SCORE RAPORU

Ghebreyesus ayrıca, DSÖ'nün bugün yayınlanan SCORE raporu hakkında bilgi verdi. Covid-19 salgınının yüksek kaliteli sağlık verileri için benzeri görülmemiş bir talebe neden olduğunu aktaran Ghebreyesus, "Bugün DSÖ, dünya genelindeki sağlık bilgi sistemlerinin durumunun anlık görüntüsünü sağlayan sağlık veri sistemleri ve kapasitesi üzerine SCORE küresel raporunu yayınladı. Bu, 133 ülkenin sağlık bilgi sistemini ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 87'sini kapsayan türünün ilk raporudur" ifadelerini kullandı.

DÜNYADA HER 10 ÖLÜMDEN 4'Ü KAYIT DIŞI

Raporun dünyada her 10 ölümden 4'ünün kayıt dışı kaldığını gösterdiğini bildiren Ghebreyesus, "Bu, tüm ülkelerde sağlık bilgi sistemlerini güçlendirmek için acil yatırım ihtiyacının altını çiziyor. Bu rapor sadece sorunları tanıtmıyor, aynı zamanda çözümler de sunuyor" dedi.

(İHA)