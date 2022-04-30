DSÖ'den gizemli hepatit belirtisi olanlara "hijyen kurallarını uygulama" tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika
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DSÖ'den gizemli hepatit belirtisi olanlara "hijyen kurallarını uygulama" tavsiyesi Açıklaması

30.04.2022 00:21
DSÖ'den gizemli hepatit belirtisi olanlara "hijyen kurallarını uygulama" tavsiyesi Açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için "standart hijyen kurallarını uygulama tavsiyesinde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için "standart hijyen kurallarını uygulama tavsiyesinde bulundu.

DSÖ'den AA'ya yapılan yazılı açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu belirtilerin devam etmesi ve ağırlaşması durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği belirtildi.

DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin dünkü basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

Easterbrook, virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

YORUMLAR
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DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

Dünya Sağlık Örgütü, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den gizemli hepatit belirtisi olanlara 'hijyen kurallarını uygulama' tavsiyesi Açıklaması - Son Dakika


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