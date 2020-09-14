DSÖ'den korkutan uyarı! 'Ölüm oranları gelecek aylarda artabilir' - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütünin son açıklaması korkuttu. Ekim ve Kasım aylarında Avrupa'da günlük corona virüs ölümlerinde artış bekleniyor.

Avrupa'da corona virüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge durumun daha da zorlaşacağını duyurdu. ' Ekim ve kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz" ifadelerini kullandı.

KLUGE AŞI KOUSUNA DA DEĞİNDİ

'Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır.' diye konuştu.

(İHA)