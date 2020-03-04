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DSÖ'den koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme eksikliğine karşı uyarı
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan sağlık ekipmanlarındaki stok sorunu ve fiyat artışlarına karşı ülkeleri uyardı.
Dünya Sağlık Örgütü hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan sağlık ekipmanlarındaki stok sorunu ve fiyat artışlarına karşı ülkeleri uyardı.
Örgüt ülkelere yaptığı çağrıda, Covid-19 ile mücadelede kullanılan malzemelerin üretimini yüzde 40 civarından artırmalarını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:41
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