DSÖ'den koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme eksikliğine karşı uyarı - Son Dakika
Son Dakika Dünya DSÖ'den koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme eksikliğine karşı uyarı - Son Dakika Dünya

DSÖ'den koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme eksikliğine karşı uyarı

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan sağlık ekipmanlarındaki stok sorunu ve fiyat artışlarına karşı ülkeleri uyardı.

DSÖ'den koronavirüsle mücadelede tıbbi malzeme eksikliğine karşı uyarı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü hızla yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı kullanılan sağlık ekipmanlarındaki stok sorunu ve fiyat artışlarına karşı ülkeleri uyardı.


Örgüt ülkelere yaptığı çağrıda, Covid-19 ile mücadelede kullanılan malzemelerin üretimini yüzde 40 civarından artırmalarını istedi.

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Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:41 
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