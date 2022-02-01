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DSÖ'den "Kovid-19'a karşı zafer ilan etmek için çok erken" uyarısı - Son Dakika

DSÖ'den "Kovid-19'a karşı zafer ilan etmek için çok erken" uyarısı

01.02.2022 19:37
DSÖ'den "Kovid-19'a karşı zafer ilan etmek için çok erken" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı herhangi bir ülkenin "teslim olması ya da zafer ilan etmesi" için çok erken olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı herhangi bir ülkenin "teslim olması ya da zafer ilan etmesi" için çok erken olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, 30 Ocak 2020'de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" edilmesinin ardından iki yıl geçtiğini anımsattı.

"O dönemde 100'dan daha az vaka vardı ve Çin dışından ölüm bildirilmemişti." diyen Ghebreyesus, geçen iki yılın ardından dünya genelinde 370 milyon Kovid-19 vakası ve 5,6 milyon ölü sayısı bildirildiğini aktardı.

Ghebreyesus, "Gerçek rakamların çok daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz." dedi.

Kovid-19'un Omicron varyantının 10 hafta önce tespit edildiğini ve dünya genelinde 90 milyon vaka bildirildiğini ifade eden Ghebreyesus, "Bu sayı 2020'de bildirilen toplam vaka sayısından fazla. Artık dünyanın çoğu bölgesinde ölümlerde çok endişe verici bir artış gözlemliyoruz." diye konuştu.

Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı herhangi bir ülkenin "teslim olması ya da zafer ilan etmesi" için çok erken olduğu uyarısında bulunarak, "Bu virüs tehlikeli ve hepimizin gözü önünde evrim geçirmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Halen, Omicron varyantı ve Omicron'un orijinal versiyonundan daha "sinsi" olarak kabul edilen "BA.2" alt varyantının izini sürdüklerini belirten Ghebreyesus, tüm ülkelere aşı erişimi sağlanması çağrısını yineledi.

"Mevcut aşılar Omicron karşısında etkili"

DSÖ Bağışıklık, Aşılama ve Biyoloji Direktörü Dr. Katherine O'Brien da Kovid-19 aşılarının Omicron varyantı karşısındaki etkinliğine ilişkin soruya, "Mevcut aşılar Omicron karşısında etkilidir. Özellikle güçlendirici doz aşıların şimdiye kadar yüksek risk gruplarına olumlu etkileri ortadadır. Bu aşıların kusursuz olduğu söylenemez, fakat ne kadar çok kişi aşı olursa virüsün dolaşımı da o kadar azalacaktır." yanıtını verdi.

O'Brien, aşı tedarikinin yeterli olduğu birçok ülkede Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların büyük oranda aşı yaptırmayan kişiler olduğuna dikkati çekerek, "Risk altındaki birçok kişi, yanlış bilgilendirmelere maruz kaldığı için hayat kurtarıcı nitelikteki aşıları uygulamama kararı alıyor." dedi.

DSÖ Baş Bilim İnsanı Dr. Soumya Swaminathan da aşı karşıtlarının, Omicron varyantının hızla yayılmasını kullanarak aşıların etkili olmadığı söylemini yaymaya çalıştığını vurgulayarak, "Şu anki aşılar gayet iyi etkililik gösteriyor ve bunu kanıtlayan daha birçok veri, elimize ulaşacak. Özellikle Omicron varyantına rağmen mevcut aşıları yaptıranlarda T hücre bağışıklığı şaşırtıcı bir şekilde gayet iyi durumda." ifadesini kullandı.

DSÖ'nün Kovid-19 varyantları ve aşıların etkililik oranlarını her an takip ettiğini vurgulayan Swaminathan, "Bundan sonra ortaya çıkabilecek varyantlardan haberdarız ve mevcut aşıların bu varyantlara karşı nasıl güncellenmesi gerektiği konusunda araştırmalarımız sürüyor." açıklamasında bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Omicron, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den 'Kovid-19'a karşı zafer ilan etmek için çok erken' uyarısı - Son Dakika


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