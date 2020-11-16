DSÖ'den Kovid-19 aşısı için "ihtiyatlı iyimserlik" uyarısı - Son Dakika

DSÖ'den Kovid-19 aşısı için "ihtiyatlı iyimserlik" uyarısı

16.11.2020 21:51
DSÖ'den Kovid-19 aşısı için

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda son günlerde "cesaret verici" haberler almalarına rağmen bu konuda "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı konusunda son günlerde "cesaret verici" haberler almalarına rağmen bu konuda "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

Kovid-19'a karşı mücadelenin "yaşam ve geçim" arasında bir seçim olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Ekonomileri açmanın en hızlı yolu virüsü yenmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, kuzey yarımküredeki vaka artışlarına dikkati çekerek, "Şu anda, bazı ülkelerde gördüğümüz vakalardaki artıştan son derece endişeliyiz. Özellikle Avrupa ve Amerika'da sağlık çalışanları ve sağlık sistemleri kırılma noktasına doğru sürükleniyor." uyarısında bulundu.

G20 liderlerine çağrı

DSÖ'nün salgına karşı küresel aşı ve tedavi programı (ACT Accelerator) ile DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkıda konuşan Ghebreyesus, "G20 liderleri bu hafta sonu buluşacak. Bu, ACT Accelerator ve COVAX'a finansal ve siyasi açıdan taahhütte bulunmaları için bir fırsattır. Böylelikle, birlikte bu salgını hızla sona erdirebiliriz." diye konuştu.

Ghebreyesus, Avrupa Komisyonu, Fransa, İspanya, Güney Kore, Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın COVAX'a 360 milyon ABD doları taahhüt ettiğini belirterek, yeni katkılarla taahhüt edilen toplam tutarın 5,1 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Taahhüt edilen rakamın çok önemli olduğunun altını çizen Ghebreyesus, ancak "hayat kurtarmak, sağlık sistemlerini stabilize etmek ve Kovid-19 araçlarının (aşı, tedavi ve tıbbi ekipmanlar) hızlı bir şekilde kullanıma sunulması" için DSÖ'nün acil 4,2 milyar dolara daha ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Ghebreyesus, salgınla mücadelede, 2021 için ise 23,9 milyar dolara gereksinim duyduklarını ifade etti.

"Rehavet zamanı değil"

Kovid-19 aşı çalışmalarında ise "cesaret verici" haberler aldıklarını vurgulayan Ghebreyesus, bununla beraber gelecek aylarda piyasaya sürülecek Kovid-19 tedavilerinde (aşı-ilaç) "ihtiyatlı iyimserlik" içinde olduklarını bildirdi.

Ghebreyesus, "Şimdi rehavet zamanı değil." dedi.

"Aşılara ilişkin pek çok soru işareti var"

Aşı çalışmalarına ilişkin bir soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ise Alman BioNTech ve Amerikan Pfizer ortaklığı aşısı (yeni nesil biyoteknolojik üretim mRNA aşısı) ve Moderna'nın ürettiği aşılarda "yüksek etkinlik" gördüklerini söyledi.

Swaminathan, ancak bu aşıların koruma süresi, ağır hastalıklar üzerinde ve özellikle yaşlılar olmak üzere farklı alt popülasyonlar üzerindeki etkisi hakkında hala pek çok soru işareti olduğunu vurguladı.

Bu yüzden klinik deneylerden veri toplanmaya devam edilmesini umduklarını belirten Swaminathan, "Önümüzdeki haftalarda şu anda devam etmekte olan diğer aşı denemelerinden daha fazla sonuç almayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise aşı çalışmaları için, "Gerçekçi bir umudumuz olmalı ama henüz orada değiliz." ifadesini kullandı.

Arka arkaya ümit verici haberler gelmişti

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.

BioNTech'in ardından Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'dan Kovid-19 karşı geliştirilen aşıyla ilgili ümit verici haber gelmişti.

Moderna, hala süren çalışmadan elde edilen ilk verinin, aşısının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koyduğunu açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den Kovid-19 aşısı için 'ihtiyatlı iyimserlik' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu toplantısında konuşulanlar sızdı! Sert kısıtlamalar geri dönüyor Cristiano Ronaldo: Küçükken parasızlıktan hamburger artıklarını yiyiyordum Vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 220 kişiye bulaştı Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan istihbaratıyla çalıştığı ortaya çıktı
Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı Kamerun'un Mozambik'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaşlı Aboubakar fileleri havalandırdı         
21:45
Son Dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika! Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada, 1 askerimiz şehit oldu         
21:12
Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Ekonomik yaptırım uygulanabilir         
20:55
İmamoğlu iddiası yalanlanan Akşener'den Bakan Soylu'ya çağrı: Çevresine çok dikkat etsin İmamoğlu iddiası yalanlanan Akşener'den Bakan Soylu'ya çağrı: Çevresine çok dikkat etsin         
20:21
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 3316 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı         
17:58
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı         
16:51
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım         
15:51
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 22:05:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ'den Kovid-19 aşısı için "ihtiyatlı iyimserlik" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei