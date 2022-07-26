DSÖ'den, maymun çiçeği vakalarıyla temasta olanlara seyahatten kaçınmaları tavsiyesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeğine yakalanan kişilerle yakın temasta olanlara bir süre seyahatten kaçınmalarını tavsiye etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Maymun Çiçeği Uzmanı Dr. Rosamund Lewis, maymun çiçeği salgınının 23 Temmuz'da küresel acil durum (PHEIC) ilan edilmesi kararını değerlendirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lewis, maymun çiçeği salgınıyla daha organize uluslararası mücadele yapılabilmesi için küresel acil durum ilanı kararının alındığına vurgu yaparak, "Bu sayede salgından etkilenen ülkelere tıbbi yardım ve aşı paylaşımı daha mümkün olabilir." dedi.

Lewis, doğru stratejilerin izlenmesi durumunda salgının durdurulabileceğinin altını çizerek, DSÖ üyesi ülkelerin bu konuda beraber hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Yakın temaslılar 9 gün boyunca takipte kalmalı

Maymun çiçeği salgınına karşı seyahat yasakları getirilip getirilmemesi gerekliliğine dair soru üzerine Lewis, "Virüsün bulaştığı kişiler bir süre kendilerini izole etmeli ve dolayısıyla seyahatten kaçınmalıdır. Bunun yanı sıra vakalarla yakın temas halinde olanların 9 gün boyunca vücut ısılarını ölçerek takipte kalmaları ve bu süreçte seyahatten kaçınmalarını tavsiye ederiz." dedi.

Lewis, vakalarla yakın temaslıların şimdilik karantinaya girme gereği bulunmadığını belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Örgüt'e bağlı Acil Durum Komitesi'nin maymun çiçeğini değerlendirmek üzere yaptığı toplantının ardından 23 Temmuz'da basın toplantısı düzenleyerek, maymun çiçeği salgınını PHEIC olarak ilan etme kararı aldığını açıklamıştı.

Dünya genelinde 75 ülkede 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakası bulunuyor.