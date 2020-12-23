DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok - Son Dakika

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok

23.12.2020 21:50

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan türü ile ilgili açıklama yaptı. Yeni Kovid-19 türünün daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair bir kanıtın olmadığını belirten DSÖ, virüsün yeni türünün genç yaş gruplarında daha çok görüldüğüne dikkat çekti.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'de virüsün yeni mutasyonu ortaya çıktı. Yeni Kovid-19 türü kısa sürede İsrail, Ukrayna, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Avustralya, Güney Afrika ve İtalya'ya yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü'nden konuyla ilgili bir iyi bir de kötü haber geldi. DSÖ, mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt olmadığını dile getirdi.

GENÇ YAŞ GRUPLARINDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

DSÖ Avrupa temsilciliğinde bugün İngiltere'de endişe yaratan ve Avrupa'da yüksek alarm durumuna geçilmesine neden olan koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili bir toplantı düzenlendi.

Virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejiler üzerinde görüşmek amacıyla gerçekleştirildiğini belirten DSÖ sözcüsü, toplantıya yalnızca uzmanların katıldığını ve İngiltere sağlık yetkilileriyle güncel bilgilerin ve soruların paylaşıldığını ifade etti.

Toplantıda virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğunu ve mutasyon sonrası bulaşıcılığında artış kaydedildiğini teyit eden DSÖ, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ancak virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını da vurguladı. Virüsün klinik ciddiyetinin ve yeniden bulaşma potansiyelinin araştırılmaya devam edildiği kaydedilen açıklamada, virüsün yeni türünün genç yaş gruplarında daha çok görüldüğüne dikkat çekildi.

"İNGİLTERE'YE GIDA SEVKİYATI YAPILIYOR"

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge de açıklamasında, Avrupa'nın yeni tür virüsün yayılmasını önlemek için İngiltere ile sınırların kapatılması kararının virüsle ilgili daha iyi bilgi sahibi olana kadar ihtiyatlı bir tedbir olduğunu söyledi. Kluge, ayrıca söz konusu seyahat kısıtlamalarına rağmen temel gıda maddelerinin sevkiyatı ve önemli seyahatlerin hâlâ mümkün olduğunu belirtti. DSÖ'nün Avrupa bölgesi, Türkiye ile birlikte 53 ülkeyi kapsıyor. Resmi verilere göre Avrupa bölgesinde şimdiye kadar toplamda 24 milyon koronavirüs vakası tespit edildi ve 500 binin üzerinde ölüm kayıtlara geçti.

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili açıklama: Daha bulaşıcı ama tehlikeli olduğuna dair kanıt yok - Son Dakika Dünya


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