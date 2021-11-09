DSÖ'den Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 115 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Gönderilen malzemelerin ciddi yanıkları olan 600 kadar kişinin tedavisinde kullanılabileceği belirtildi.

Shongwe, kazada yaralananların acil müdahale için DSÖ'nün ülkeye 6,6 ton acil tıbbi malzeme sevk ettiğini kaydetti.

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