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DSÖ'den Sierra Leone'ye 600 bin dolarlık laboratuvar ekipmanı desteği - Son Dakika

DSÖ'den Sierra Leone'ye 600 bin dolarlık laboratuvar ekipmanı desteği

13.12.2021 19:18
DSÖ'den Sierra Leone'ye 600 bin dolarlık laboratuvar ekipmanı desteği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sierra Leone'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 600 bin dolar değerinde laboratuvar ekipmanı desteğinde buldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sierra Leone'ye yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamında 600 bin dolar değerinde laboratuvar ekipmanı desteğinde buldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Sierra Leone Sağlık ve Sanitasyon Bakanı Dr. Austin Demby, yaptığı açıklamada, ülkesinin Kovid-19'la mücadele için DSÖ'den çeşitli laboratuvar ürünlerini teslim aldığını belirtti.

DSÖ'nün verdiği ekipmanın 600 bin dolar değerinde olduğunu kaydeden Demby, bu ekipmanın ülkenin çeşitli sağlık noktalarında kullanılacağını söyledi.

Demby, DSÖ'nün sağladığı ekipmanın, ülkede Kovid-19 testlerinin hızlandırılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 6 bin 421 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den Sierra Leone'ye 600 bin dolarlık laboratuvar ekipmanı desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSÖ'den Sierra Leone'ye 600 bin dolarlık laboratuvar ekipmanı desteği - Son Dakika
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