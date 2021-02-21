DSÖ'den Tanzanya'ya "Kovid-19'la ilgili verileri yayımlama" çağrısı - Son Dakika

DSÖ'den Tanzanya'ya "Kovid-19'la ilgili verileri yayımlama" çağrısı

21.02.2021 14:49
DSÖ'den Tanzanya'ya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini yayımlama" çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya hükümetine "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerini yayımlama" çağrısında bulundu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı yazılı açıklamada, Tanzanya'nın Kovid-19'a karşı aldığı önlemlerle ilgili henüz bilgi vermediğini belirtti.

Bu durumun oldukça endişe verici olduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, "Tanzanya'ya Kovid-19 vakalarını bildirmeye başlaması ve verileri paylaşması için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Tanzanya'da halkın bu salgına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

Tanzanya, Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmıyor

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, 27 Ocak'ta, halkı yabancı devletlerin ürettiği Kovid-19 aşılarına karşı uyarmıştı.

Ülkesinde Kovid-19 salgını olmadığını öne süren Magufuli, "Aşılar tehlikelidir. Eğer beyaz adam aşı bulabiliyor olsaydı, şimdiye kadar AIDS için aşıyı bulmuş olmalıydı, veremin, sıtmanın aşısını..." ifadesini kullanmıştı.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve, yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ile keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, virüsle mücadelede halka buhar tedavisi ile daha fazla sebze ve meyve tüketilmesini tavsiye ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Tanzanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den Tanzanya'ya 'Kovid-19'la ilgili verileri yayımlama' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor-Hatayspor maçında zemin ısıtması devreye girince saha buharla kaplandı Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını menajeri Mirsad Türkcan yalanladı Türkiye'yi sarsan aile katliamında kan donduran detay! Küçük Doruk annesinin kucağındayken bıçaklanmış Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina, 71 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Annesinin cansız bedenini 30 yıl boyunca bir varil içinde saklamış Korona aşısı vurulan anabilim başkanı antikor sonuçlarını paylaştı, gören sıraya girdi Babadan oğula pazar tezgahı! Aylık kazanç dudak uçuklatıyor, sahipleri arasında sanatçılar ve iş adamları bile var Kendisine lakabıyla seslenen husumetlisini vuran şahıs tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tabutuna omuz verdi! Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tabutuna omuz verdi! Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı         
14:50
Gençlerbirliği'nde ciddi bir rahatszılığı bulunan Giovanni Sio için kulüpten açıklama geldi Gençlerbirliği'nde ciddi bir rahatszılığı bulunan Giovanni Sio için kulüpten açıklama geldi         
14:11
Etienne Eto'o, babası Samuel Eto'o'nun izinde gidiyor! Attığı golle dikkat çekti Etienne Eto'o, babası Samuel Eto'o'nun izinde gidiyor! Attığı golle dikkat çekti         
14:02
Eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den ABD'nin Gara açıklamasına tepki: Aptalcaydı, yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor Eski Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den ABD'nin Gara açıklamasına tepki: Aptalcaydı, yeni ekibin tecrübesizliğini gösteriyor         
13:11
Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi Vaka sayısı artışında ilk 5'te yer alan Samsun'daki yeni vakaların yüzde 50'sinde İngiliz mutant virüs tespit edildi         
12:40
Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak Hükümetten tarımsal kalkınma hamlesi: 16 ilde faaliyete geçecek OSB'ler 50 bin kişiye istihdam sağlayacak         
11:29
Tokkal ailesinin katil zanlısı adliyeye çelik yelekle getirildi Tokkal ailesinin katil zanlısı adliyeye çelik yelekle getirildi         
11:17
Bir ailenin yok olduğu cinayette sır perdesi aralandı! Katil zanlısı eski ortağı çıktı Bir ailenin yok olduğu cinayette sır perdesi aralandı! Katil zanlısı eski ortağı çıktı         
10:50
Kullandığı dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptıran sürücü, hukuk mücadelesini başlattı Kullandığı dezenfektan yüzünden ehliyetini kaptıran sürücü, hukuk mücadelesini başlattı         
09:39
WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin akıbeti belli oldu         
00:15
Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi Türk pop müziği sanatçısı Serpil Barlas yaşamını yitirdi         
23:45
Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, Avukatı, Berat Albayrak'ın nerede olduğunu açıkladı, "Damat nerede" diye soran CHP'ye dava açılıyor         
19:53
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden genç, polisi görünce kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı         
17:49
Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti Polis memurunu şehit eden zanlı, cezaevinde intihar etti         
17:03
Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi Serenay Sarıkaya, kırmızı mayolu pozlarını paylaştı, en ilginç yorum Demet Akalın'dan geldi         
16:07
Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular Bekçileri şoke eden an! Cadde ortasında çırılçıplak koşan kadını yakalamak için seferber oldular         
14:52
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırdı! Patronun yaşattığı dehşet anları kamerada         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2021 15:08:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ'den Tanzanya'ya "Kovid-19'la ilgili verileri yayımlama" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei