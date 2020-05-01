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DSÖ'den Trump'a cevap: COVID-19'un doğal kökenli olduğundan eminiz
32 dakika önce
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, COVID-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz.
Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, COVID-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığı iddiasını yalanlayarak, "Bu virüsün doğal kökenli olduğundan eminiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 10:15
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