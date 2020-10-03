DSÖ'den, Türkiye'nin test politikasına övgü - Son Dakika

DSÖ'den, Türkiye'nin test politikasına övgü

DÜNYA Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin koronavirüsün yayılım riskini azaltma stratejisini takdirle karşıladıklarını açıkladı.

DSÖ'den, Türkiye'nin test politikasına övgü, System.String[]

DÜNYA Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin koronavirüsün yayılım riskini azaltma stratejisini takdirle karşıladıklarını açıkladı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla nisan ayındaki günlük test kapasitesini ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır. Bu sayede, herhangi bir semptom göstermeyen kişiler de dahil sağlık sisteminin daha fazla insana ulaşabilmesi mümkün olmaktadır. Risk altındaki bireyler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları test açısından önceliklendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

'TÜRKİYE TÜM POZİTİF VAKALARI İZOLE ETMEKTEDİR'Test yapılmasının, virüsün hangi kişilere bulaştığını anlamak ve bu sayede bulaşı kontrol altına almak için elzem bir halk sağlığı önlemi olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Covid- 19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur. DSÖ, aynı zamanda, konuyla ilgili DSÖ rehberi kapsamında veri toplama ve pandemiye yanıt önlemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik çağrılar yapmaktadır. DSÖ, raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye'nin de dahil olduğu tüm üye ülkeleri ile düzenli ve gerekli görüldüğünde istişarelerini devam ettirmektedir. DSÖ olarak, Covid- 19'un durdurulabilmesi için pandemi sürecinde veri paylaşımını daha güçlü hale getirmek ve kanıta dayalı kararları desteklemek amacıyla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ele almak üzere bölgede ülkeleri bir araya getirmeyi planlamaktayız."BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün Türkiye'yi takdir eden açıklaması için teşekkür etti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DSÖ bugün Avrupa bölgesinde Covid- 19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler" ifadelerini kullandı.


Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 02:44 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık DSÖ'den, Türkiye'nin test politikasına övgü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Okulda pozitif vaka çıkarsa ne olacak? İşte madde madde Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs rehberi Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ukrayna, Dağlık Karabağ gerginliğinde tarafını seçti: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün         
23:55
Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu         
21:33
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi         
21:04
Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim Macron, Karabağ gerginliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Hesap vermesini isteyeceğim         
20:36
Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz Macaristan'dan Karabağ mesajı: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekliyoruz         
19:43
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu Son Dakika: Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri belli oldu         
14:39
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı Eski koca dehşeti! TikTok yayını açan fenomen kadını benzin döküp yaktı         
11:48
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 04:22:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ'den, Türkiye'nin test politikasına övgü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei