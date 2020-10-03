DSÖ'den, Türkiye'nin test politikasına övgü - Son Dakika

DÜNYA Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin koronavirüsün yayılım riskini azaltma stratejisini takdirle karşıladıklarını açıkladı.

DSÖ Avrupa Bölge Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi, Türkiye'nin semptom göstermeyen kişiler de dahil olmak üzere tarama testlerini yapabilmek amacıyla nisan ayındaki günlük test kapasitesini ağustos ayından itibaren üç katına çıkarmasını ve virüsün yayılmasını önleme stratejisini takdire şayan bulmaktadır. Bu sayede, herhangi bir semptom göstermeyen kişiler de dahil sağlık sisteminin daha fazla insana ulaşabilmesi mümkün olmaktadır. Risk altındaki bireyler, şüpheli ve olası vakalar ve teyit edilen vakaların yakın temaslıları test açısından önceliklendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

'TÜRKİYE TÜM POZİTİF VAKALARI İZOLE ETMEKTEDİR'Test yapılmasının, virüsün hangi kişilere bulaştığını anlamak ve bu sayede bulaşı kontrol altına almak için elzem bir halk sağlığı önlemi olduğu belirtilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Türkiye, semptom gösteren ya da göstermeyen tüm Covid- 19 pozitif vakalarını izole etmektedir. Bu yaklaşım bulaş zincirini kırmak için bir ön koşuldur. DSÖ, aynı zamanda, konuyla ilgili DSÖ rehberi kapsamında veri toplama ve pandemiye yanıt önlemlerinin uyumlu hale getirilmesine yönelik çağrılar yapmaktadır. DSÖ, raporlama ve veri toplama mekanizmalarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için Türkiye'nin de dahil olduğu tüm üye ülkeleri ile düzenli ve gerekli görüldüğünde istişarelerini devam ettirmektedir. DSÖ olarak, Covid- 19'un durdurulabilmesi için pandemi sürecinde veri paylaşımını daha güçlü hale getirmek ve kanıta dayalı kararları desteklemek amacıyla karşılaşılan sorunlar ve çözümleri ele almak üzere bölgede ülkeleri bir araya getirmeyi planlamaktayız."BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜRSağlık Bakanı Fahrettin Koca , DSÖ'nün Türkiye'yi takdir eden açıklaması için teşekkür etti. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "DSÖ bugün Avrupa bölgesinde Covid- 19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,