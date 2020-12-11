DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı SinoVac'ın Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama - Son Dakika

DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı SinoVac'ın Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama

11.12.2020 17:31
DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı SinoVac'ın Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin, "Çin aşılarının üreticileriyle temas halindeyiz.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Türkiye'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ay sonundan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin, "Çin aşılarının üreticileriyle temas halindeyiz." dedi.

Sözcü Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin dünyadaki aşı çalışmalarına ilişkin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin Türkiye'nin ay sonundan itibaren uygulamayı planladığı SinoVac'ın aşısına ilişkin sorusunu cevaplayan Harris, "Bir dizi farklı gruptan bir dizi farklı aşıyı inceliyoruz. Çin aşılarının üreticileri ve dünyanın dört bir yanındaki aşı geliştiricilerin üreticileri ile temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Harris, Kovid-19 aşılarının kullanımına "her ülkenin kendi makamlarının karar vereceğini" vurgulayarak "Ancak insanlar çok endişeli olmamalı. Unutmayın, aynı anda çevrimiçi olarak gelen birkaç aşı adayı var. Dolayısıyla bir aşı belirli kişiler için uygun olmayabilir, ancak kendinize uygun başka bir aşı da bulabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ'nün aşıları sadece incelediğinin, bir onay makamı olmadığının altını çizen Harris, aşılara sadece ülkelerdeki aşı düzenlemelerini yapan makamların onay verebileceğine işaret etti.

Harris, dünyada halen 200'den fazla Kovid-19 aşısının geliştirildiğini belirterek, bunların 11-12'sinin Faz-3'ün son aşamasında olduğunu aktardı.

Aşı çalışmalarında veri ve bilgilerin her gün değiştiğine dikkati çeken Harris, DSÖ olarak öncelikle aşıların güvenliğine baktıklarını vurguladı.

Harris, DSÖ'nün henüz herhangi bir aşı için acil kullanım izni vermediğini kaydetti.

SinoVac aşısında süreç nasıl işleyecek?

SinoVac'ın ürettiği inaktif yani "ölü virüs aşısı", en erken Faz-3 safhasına geçen aşı olarak biliniyor ve güvenilirliğiyle ön plana çıkıyor.

Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğu bilinen ve geçmişten bu yana uygulanan yöntemle hazırlanan aşı, etkinliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Aralık ve ocak ayı içinde gönderilmesi planlanan 20 milyon doz SinoVac aşısının ilk partisi olan 3 milyon doz, 3-4 gün içinde Türkiye'de olacak.

Aşı, Türkiye'de yaklaşık 2 hafta boyunca Halk Sağlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun laboratuvarlarında güvenlik testlerine tabi tutulacak.

Bu incelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması ve Faz-3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumunca değerlendirilecek ve Türkiye standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecek.

Bu aşamalardan sonra başlanacak aşı, ilk olarak sağlık çalışanlarına uygulanacak.

Öncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.

Aşı, 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.

Şimdilik zorunlu tutulmayacak aşı için vatandaşlar ikna edilerek kitlesel aşılama yoluna gidilecek.

18 yaş altı ve gebeler ile 4-6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş kişiler için aşılama bu aşamada düşünülmüyor. 18 yaş altı için, aşının Faz-3 uygulamalarının sonuçları beklenecek.

Aşı yaptıranlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşu tarafından kaydedilecek. Böylece, test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı vatandaşlar da merkezi veri tabanından, HES kodu ve e-Nabız aracılığıyla takip edilecek.

Aşılamanın öncelikli gruplar dışında kimlere yapılacağı Bilim Kurulunun çalışmasıyla şekillendirilecek.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye, Sözcü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı SinoVac'ın Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Aldatıldığını düşünen koca, karısına ve teyzesinin oğluna kurşun yağdırdı 100 yıl sonra tarih tekerrür etti! Karabağ'da Çanakkale'yi hatırlatan olay Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Koronavirüse yakalandıktan sonra karnındaki bebeğini kaybeden genç kadın, hayata tutunamadı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak         
17:24
Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak Son iki yılda sadece 15 galibiyet alabilen Türk takımları Avrupa kupalarına direkt katılamayacak         
17:02
Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi         
16:51
İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor         
16:40
Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı         
16:11
Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı Eski sevgilisinin otomobilini kundaklayan şahıs, genç kadının tüm feryatlarına rağmen ilk duruşmada serbest kaldı         
15:56
Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu Av gecesinde feci olay! Geyik sanıp vurdu, yanına gidince oğlunu kanlar içinde buldu         
15:29
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı Koronavirüsten ölen babası için mevlit okutup yemek verdi, kaymakamlık inceleme başlattı         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 17:35:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ'den Türkiye'nin uygulamayı planladığı SinoVac'ın Kovid-19 aşısına ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei