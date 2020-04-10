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DSÖ'den Türkiye'ye övgü: Tüm dünyaya örnek olmalı
29 dakika önce
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, koronavirüs ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, " Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:42
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