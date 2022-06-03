DSÖ'den "Ukraynalılara tıbbi destek 147,5 milyon dolarlık yardım" çağrısı - Son Dakika
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DSÖ'den "Ukraynalılara tıbbi destek 147,5 milyon dolarlık yardım" çağrısı

03.06.2022 15:44
DSÖ'den "Ukraynalılara tıbbi destek 147,5 milyon dolarlık yardım" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'daki siviller ve komşu ülkelere sığınan Ukraynalı mültecilere sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için 147,5 milyon ABD doları yardım çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'daki siviller ve komşu ülkelere sığınan Ukraynalı mültecilere sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için 147,5 milyon ABD doları yardım çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Ukrayna Temsilcisi Dr. Jarno Habicht, Ukrayna'daki sağlık hizmetlerinin son durumunu değerlendirdi.

Habicht, 2 Haziran itibarıyla Rus birliklerinin Ukrayna'daki sağlık merkezlerine yaptığı saldırıların 269'a yükseldiğini, bu saldırılarda 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 59 kişinin yaralandığını aktardı.

Bazı sağlık binalarının saldırılar sonucu yıkıldığını belirten Habicht, çatışma bölgelerindeki çok sayıda hastane ve kliniklerin ise ihtiyaç sahiplerine sağlık hizmeti sunamadığını ifade etti.

Habicht, savaşın Ukrayna halkında ağır psikolojik hasarlara yol açtığının altını çizerek, Ukraynalıların yaralarını sarmak üzere DSÖ'nün ülkede personel sayısını artırdığı ve şimdiye kadar çatışmalardan etkilenen bölgelere 543 ton tıbbi ekipman sağladığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna'da savaşın zarar verdiği sağlık hizmetlerinin yeniden sağlanması gerektiğine vurgu yapan Habicht, bu kapsamda DSÖ'nün mevcut bağış çağrısını artırarak Ukraynalılar için 147,5 milyon dolar bağış kampanyası başlattığını duyurdu.

Habicht, bu rakamın 80 milyon dolarlık kısmının ülke içindeki sivillere, 67,5 milyon doların ise Ukayna'ya komşu ülkelere sığınan Ukraynalı mültecilere tıbbi destek için kullanılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ'den 'Ukraynalılara tıbbi destek 147,5 milyon dolarlık yardım' çağrısı - Son Dakika

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