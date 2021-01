- DSÖ'den ülkelere çağrı: "Yılın ilk 100 gününde tüm sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılayın" - Son Dakika

- DSÖ'den ülkelere çağrı: "Yılın ilk 100 gününde tüm sağlık çalışanlarını ve yaşlıları aşılayın"

CENEVRE - Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm ülkelere yılın ilk 100 gününde sağlık çalışanlarını ve yaşlıları Covid-19'a karşı aşılama çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgını ve aşılara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Bu hafta dünya genelinde 100 milyon Covid-19 vakasına ulaşılmasının beklediğini kaydeden Ghebreyesus, "Yayılımı durdurmak ve hayat kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Umutlu olmalıyız ve harekete geçmeliyiz. Sağlık çalışanlarına ve yaşlılara yılın ilk 100 günü içinde tüm ülkelerde aşılama yapılmasını talep ettim" ifadelerini kullandı.

Fiziksel mesafeye uymak, kalabalıktan kaçınmak, maske takmak gibi tedbirleri hatırlatan Ghebreyesus, "Bunu duymaktan bıkmış olabilirsiniz. Bunu yapmaktan bıkmış olabilirsiniz. Fakat bu virüs bizden bıkmış değil. Lütfen, kendiniz ve diğerleri için üzerinize düşeni yapın" dedi.

Ahlaki ve ekonomik başarısızlık

Daha önce Covid-19 aşılarına eşit erişim sağlanmaması halinde dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde durduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, bu durumun ekonomik bir başarısızlık olacağını savundu. Genel Direktör Ghebreyesus, "Uluslararası çalışma örgütünden yeni bir rapor, Covid-19 salgınının küresel işgücü piyasası üzerindeki etkisini analiz ediyor. Geçen yıl küresel çalışma saatlerinin yüzde 8,8'inin kaybedildiğini ve bunun küresel işgücü gelirinde 3,7 trilyon dolara eşdeğer bir düşüşle sonuçlandığını tespit etti. Uluslararası Ticaret Odası Araştırma Vakfı tarafından yaptırılan çalışmada, Covid-19'un aşı değeri için güçlü bir ekonomik örnek teşkil ettiği bulundu. Aşı milliyetçiliğinin dünya ekonomisine 9,2 trilyon dolara mal olabileceğini ve bunun neredeyse yarısının en zengin ekonomilerde yapılacağını buldu" diye konuştu.

"Covid-19 salgınını her yerde sona erdirene kadar, hiçbir yerde sona erdiremeyeceğiz"

Covid-19 salgınının sağlık ve ekonomi ile yakından bağlantılı olduğunu ve herkesin bu işte birlikte olduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Covid-19 salgınını her yerde sona erdirene kadar, hiçbir yerde sona erdiremeyeceğiz. Zengin ülkeler aşı yaparken, dünyanın en az gelişmiş ülkeleri bunu izliyor. Her geçen gün ülkeler arasındaki uçurum daha da büyüyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile konuştum ve çarşamba günü Afrika Birliği Sağlık Bakanları ve Maliye Bakanları ile konuşacağım. Onlara Afrika'da Covid-19 aşılarının yaygınlaşmasını hızlandırmak, hayat kurtarmak ve ekonomilerini yoluna koymak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyeceğim. Dünyanın geri kalanı da sorumluluk almalı" ifadelerini kullandı.

Herkes için Sağlık Film Festivali

Can kaybı sayılarının insandışılaştırıcı olabileceğini aktaran Ghebreyesus, "Her sayının arkasında bir kişi var, bir hikaye var. DSÖ'nün sağlıkla ilgili hikayeleri anlatmaya yardımcı olma yollarından biri de herkes için 'Sağlık Film Festivali'dir. Geçen yıl dünyanın her yerinden yaklaşık bin 300 film sunuldu, sağlık ve sağlık çalışanları hakkında kalpleri ısıtan ve ilham veren hikayeler anlatıldı" dedi.

Ghebreyesus, bu yıl belirlenen gb kategorinin "herkes için sağlık", "sağlık acil durumları" ve "daha iyi sağlık ve esenlik" olduğunu belirtti.

Öte yandan salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken, dünya genelinde vaka sayısı 100 milyon 95 bin 662'ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 144 bin 971'e ulaştı. Dünya genelinde 72 milyon 45 bin 875 kişi virüsü yendi.