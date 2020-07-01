DSÖ'den ülkelere "Kovid-19'a karşı kapsamlı mücadele edin" çağrısı - Son Dakika

DSÖ'den ülkelere "Kovid-19'a karşı kapsamlı mücadele edin" çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en kısa zamanda kurtulmak için "kapsamlı mücadele" çağrısı yaparak, "test, fiziksel mesafe ve temas takibi"nin aynı anda yapılması gerektiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en kısa zamanda kurtulmak için "kapsamlı mücadele" çağrısı yaparak, "test, fiziksel mesafe ve temas takibi"nin aynı anda yapılması gerektiğini vurguladı.

Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, dünya genelinde toplam vaka sayısının 10,3 milyonu geçtiğini, 506 binden fazla kişinin de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki vaka sayılarının yüzde 60'tan fazlasının geçen ay bildirildiğini ifade ederek, "Geçen hafta, yeni vaka sayıları her gün 160 bini aştı." dedi.

Salgından kurtulmak için "kapsamlı yaklaşım" uygulanmasının şart olduğunun altını çizen Ghebreyesus, ülkelere, "Sadece test, sadece fiziksel mesafe, sadece temas takibi yapmayın. Bunların hepsini birlikte yapın." tavsiyesinde bulundu.

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, bazı ülkelerin salgına karşı mücadelede ellerindeki tüm imkanları ve araçları kullanmamasından endişe duyduklarını belirterek, "Ancak salgının derslerinden biri de bir ülke hangi durumda olursa olsun, durumu tersine çevrilebilir olmasıdır. Asla geç değil." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayında İtalya ve İspanya'nın salgının merkez üssü olduğunu, İspanya'dan günlük yaklaşık 10 bin, İtalya'dan ise 6 bin 500 ortalama vaka sayısı bildirildiğini anımsatan Ghebreyesus, her ülkenin de aradan geçen zamanda salgını kontrol altına almayı başardığına dikkati çekti.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgından en kısa zamanda kurtulmanın en iyi iki yolunun "bilimi takip etmek" ve "kapsamlı yaklaşımdan" geçtiğini vurguladı.

DSÖ olarak bugün ve yarın, dünya çapında 1000'den fazla bilim insanının katıldığı ikinci bir "araştırma ve yenilik forumu" düzenlediklerini aktaran Ghebreyesus, salgında gelinen nokta ve yapılan yeni araştırmaların bu forumda tartışılacağını da kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü, İspanya, Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den ülkelere 'Kovid-19'a karşı kapsamlı mücadele edin' çağrısı - Son Dakika

Son Dakika

21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 21:12 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:50 Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:21 Bakan Koca, koronavirüs tedbirlerini uygulamadaki başarısıyla örnek olan 5 ilimizi sıraladı 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:51 TFF 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, bitime 3 hafta kala 2. Lig'e düştü 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:17 MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
17:08
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
12:31
İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak
12:23
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
11:05
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 21:38:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DSÖ'den ülkelere "Kovid-19'a karşı kapsamlı mücadele edin" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]