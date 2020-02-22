DSÖ'den uluslararası topluma Kovid-19 salgını için 675 milyon dolar yardım çağrısı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınına karşı daha etkin mücadele için uluslararası topluma 675 milyon dolar yardım çağrısında bulundu.

DSÖ'nün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Ghebreyesus, bir üre önce virüse yönelik "Stratejik Hazırlık ve Müdahale Planı" yayımladıklarını anımsattı.

Ghebreyesus, virüsün yayıldığı özellikle "sağlık sistemi en zayıf olan ülkelerde" kullanılmak üzere donör ülkelere 675 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

Afrika'da 13 öncelikli ülke belirlediklerini aktaran Ghebreyesus, bu ülkelerin Çin ile doğrudan bağlantısı olduğunu veya buradakilerin Çin'e daha yoğun seyahat ettiklerini kaydetti.

Afrika'da öncelikli olarak belirlenen 6 ülkeye 30 binden fazla kişisel koruyucu ekipman gönderdikleri bilgisini paylaşan Ghebreyesus, gelecek haftalarda da 19 ülkeye virüs ile mücadele kapsamında 60 bin sağlık malzemesi göndermek için hazır olduklarını ifade etti.

Ghebreyesus, Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) ile virüsün bölge ülkelerine gelme olasılığına karşı sıkı bir şekilde hazırlık yaptıklarını belirterek, "En büyük endişemiz Kovid-19'un daha zayıf sağlık sistemleri olan ülkelere yayılma potansiyelinin devam ediyor olması." değerlendirmesinde bulundu.

İran'da 10 kişide daha koronavirüs tespit edilirken hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e çıkmasına da değinen Ghebreyesus, "İran İslam Cumhuriyeti'nde vaka artışından özellikle endişe duyuyoruz." yorumunu yaptı.