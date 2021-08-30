DSÖ'den ürküten uyarı: 1 Aralık'a kadar Avrupa kıtasında koronavirüse bağlı 236 bin kişi hayatını kaybedebilir
30.08.2021 14:01
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın durağan koronavirüs aşı oranları hakkında "Ciddi endişelerimiz var" açıklamasında bulundu. DSÖ Avrupa kıtasında 1 Aralık'a kadar, koronavirüse bağlı potansiyel ölü sayısını 236 bine ulaşabileceği bilgisine de yer verdi.
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30.08.2021 14:05:21. #1.11#
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