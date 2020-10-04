DSÖ'den Yemen'in başkenti Sana'daki bazı hastanelere tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

DSÖ'den Yemen'in başkenti Sana'daki bazı hastanelere tıbbi malzeme desteği

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Husilerin kontrolü altındaki Yemen'in başkenti Sana'daki bazı hastanelere ekipman ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

DSÖ'den Yemen'in başkenti Sana'daki bazı hastanelere tıbbi malzeme desteği, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Husilerin kontrolü altındaki Yemen'in başkenti Sana'daki bazı hastanelere ekipman ve tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın haberine göre, DSÖ Sana Ofis Müdürü Halid el-Muntasır, örgütün, başkentteki 26 Eylül Hastanesi, 22 Mayıs Hastanesi ve Avmera Hastanesi'ne ekipman ve tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu söyledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ'den Yemen'in başkenti Sana'daki bazı hastanelere tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

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