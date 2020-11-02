DSÖ Direktörü Ghebreyesus karantinada! - Son Dakika

DSÖ Direktörü Ghebreyesus karantinada!

02.11.2020 09:51
DSÖ Direktörü Ghebreyesus karantinada!, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğinin bildirildiğini ve bu sebeple kendini karantinaya alacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğinin bildirildiğini ve bu sebeple kendini karantinaya alacağını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kendisine koronavirüs testi pozitif çıkan biriyle temas ettiğinin bildirilerek, kendisini karantinaya alacağını duyurdu. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Ghebreyesus, herhangi bir semptom göstermediğini ifade etti. Ghebreyesus, "Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğum tespit edildi. Kendimi iyi hissediyorum ve semptom göstermiyorum ancak önümüzdeki günler için DSÖ protokollerine uygun şekilde kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışacağım" ifadelerini kullandı.


DSÖ Direktörü Ghebreyesus karantinada!

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya DSÖ Direktörü Ghebreyesus karantinada! - Son Dakika Dünya


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