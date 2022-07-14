Nisanda İngiltere'de ortaya çıkan ve kısa sürede çok sayıda ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsü, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DSÖ: Dünyada 1000'in üzerinde gizemli hepatit vakası var - Son Dakika

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