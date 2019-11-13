Son Dakika Haberleri: DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı
Son Dakika Sağlık DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı - Son Dakika

DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı

6 saat önce

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.

DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşıya ilk kez onay verdi.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD'li ilaç şirketi Merck tarafından geliştirilen ve Ervebo adını taşıyan aşı, DSÖ'nün kalite, güvenlik ve fayda standartlarını taşıyor.

DSÖ tarafından bugüne dek yapılan en hızlı ön yeterlilik sürecinden geçen ve dünyanın ilk tanınan aşısı olan Ervebo'nun, lisanslı olarak 2020'nin ortalarında piyasada olması bekleniyor.

Hafta başında Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan aşı, virüs nedeniyle 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde uzun süredir deneniyordu.

Can almayı sürdüren virüs, Aralık 2013'te ilk olarak Batı Afrika'da yayılmıştı.

Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)
HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2) 9 yıl önce kaybolan kadını, kuzeninin öldürdüğü ortaya çıktı Sevgilisi Şengül Vatansever'i benzinle yakarak öldüren Ümit Varol'a müebbet verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 21:13:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DSÖ dünyanın ilk Ebola aşısını onayladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]