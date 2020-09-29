DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi gönderecek - Son Dakika

DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi gönderecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüs salgını ile mücadeleye katkı sağlamak amacıyla düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi gönderecek.

DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi gönderecek, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona virüs salgını ile mücadeleye katkı sağlamak amacıyla düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi gönderecek.

Korona virüs salgını tüm dünyada etkisini arttırmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus bugün yaptığı açıklamada, Innovative New Diagnostics Vakfı ve Global Fund gibi ortak kuruluşların desteği ile düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi gönderileceğini aktardı. Ghebreyesus, bu testlerin saatler veya günler yerine yaklaşık 15-30 dakika içinde güvenilir sonuçlar sağladığını ifade etti. Ghebreyesus, testlerin özellikle yüksek bulaş oranlarına sahip, PCR testlerini gerçekleştirmek için laboratuvar tesisleri ile yeterli ve eğitimli sağlık çalışanına sahip olmayan ülkelere gönderileceğini ifade etti.

DSÖ, bu test kitlerinin şu anda birim başına maksimum 5 ABD doları olarak fiyatlandırıldığını ve PCR testlerinden çok daha ucuz olduğunu açıkladı. DSÖ, Bill&Melinda Gates Vakfı'nın desteği ile bu yeni yüksek derecede taşınabilir ve kullanımı kolay hızlı teşhis testlerinin 120 milyonunun 6 aylık bir süre içinde kullanıma sunulacağını aktardı. - CENEVRE

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 00:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon hızlı Covid-19 testi gönderecek - Son Dakika

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