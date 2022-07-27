DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı

27.07.2022 00:45
DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını, 3 bin 125 vaka görüldüğünü bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün en çok İspanya'da yayıldığını, 3 bin 125 vaka görüldüğünü bildirdi.

DSÖ maymun çiçeği uzmanı Dr. Rosamund Lewis, açıklamasında, maymun çiçeği vakalarında son durumu değerlendirdi.

Avrupa'nın, virüsün en fazla yayıldığı bölge olduğuna dikkati çeken Lewis, şimdiye kadar 3 bin 125 vakanın görüldüğü İspanya'nın, en çok vaka bulunan ülke olduğunu ifade etti.

Lewis, ABD'de 2 bin 316, Almanya'da 2 bin 268, İngiltere'de 2 bin 137, Fransa'da 1453, Hollanda'da ise 712 vaka bulunduğu bilgisini paylaştı.

Şimdiye kadar DSÖ'nün dünya genelinde doğruladığı 16 binin üzerinde vakadan 11 binden fazlasını Avrupa ülkelerinin oluşturduğunun altını çizen Lewis, virüsün yayılımının süreceği uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ, en fazla maymun çiçeği vakasının İspanya'da görüldüğünü açıkladı - Son Dakika

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