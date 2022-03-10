DSÖ: Etiyopya'da 7 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor - Son Dakika
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DSÖ: Etiyopya'da 7 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor

10.03.2022 00:07
DSÖ: Etiyopya'da 7 milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya'nın kuzeyinde 7 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya'nın kuzeyinde 7 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Ghebreyesus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Etiyopya'daki insani krize dikkati çekti.

DSÖ Genel Direktörü açıklamasında, "Bir yıldan fazladır Tigray'daki fiili abluka, 7 milyon insanı acil ihtiyaç duyulan sağlık hizmetinden ve gıdaya erişimden mahrum bıraktı. İnsanlar ölüyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya ve Eritre yönetimlerine çağrı yapan Ghebreyesus, barış için çaba gösterilmesi ve bölgede acil olarak güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Son olarak Ghebreyesus, "Hayat her yerde değerlidir." mesajı verdi.

Etiyopya'da ordu ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında bir yıldan fazla süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı.

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Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Etiyopya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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