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DSÖ, Etiyopya hükümetinin Tigray'a tıbbi yardım ulaştırılmasını defalarca engellediğini yineledi - Son Dakika

DSÖ, Etiyopya hükümetinin Tigray'a tıbbi yardım ulaştırılmasını defalarca engellediğini yineledi

15.01.2022 19:53
DSÖ, Etiyopya hükümetinin Tigray'a tıbbi yardım ulaştırılmasını defalarca engellediğini yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Örgüt'ün açıklamalarını yalanlayan Etiyopya hükümetine, "15 Temmuz 2021'den bu yana Tigray'a sağlık ekipmanı yardımlarının ulaşımı defalarca engellenmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Örgüt'ün açıklamalarını yalanlayan Etiyopya hükümetine, "15 Temmuz 2021'den bu yana Tigray'a sağlık ekipmanı yardımlarının ulaşımı defalarca engellenmiştir." ifadeleriyle cevap verdi.

DSÖ'nün basın biriminden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanam Ghebreyesus'un 12 Ocak'taki basın toplantısında Tigray'daki insani krize ilişkin, "Tigray'a tıbbi yardım ve ilaç yardımı göndermemize izin verilmiyor." ifadelerine Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan karşı açıklama değerlendirildi.

Açıklamada Etiyopya hükümetinin DSÖ'ye verdiği "sözlü notadan" örgütün haberdar olduğu bildirilerek, "DSÖ, Birleşmiş Milletler'e göre bir yıldan fazladır fiili abluka altında tutulan Tigray'daki 7 milyon insana sağlık yardımı ulaştırabilmek için Etiyopya hükümetinden erişim izni istemeye devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Etiyopyalı yetkililerin "DSÖ'nün yardımlarının engellenmediği" yönünde Bakanlığın yaptığı açıklamaya ise, "15 Temmuz 2021'den bu yana Tigray'a sağlık ekipmanı yardımlarının ulaşımı, Etiyopyalı yetkililere defalarca talepte bulunulmasına rağmen engellenmiştir." şeklinde cevap verildi.

DSÖ'nün açıklamasında, "Çatışmaların yaşandığı bölgelere DSÖ'nün ve uluslararası camianın engelsiz erişimi, sivillerin güvenliği ve sağlığının temin edilmesi için gereklidir. Bu durum Tigray başta olmak üzere Etiyopya'nın kuzeyindeki diğer bölgeler için de geçerlidir." ifadeleri kaydedildi.

Ghebreyesus'un Tigray'a ilişkin açıklamaları

Örgütün 12 Ocak'taki basın toplantısında Tigray'daki gelişmeleri değerlendiren Ghebreyesus, "DSÖ olarak Tigray başta olmak üzere Afar ve Amhara bölgelerine ilaç göndermek için erişim sağlamaya çalıştık. Afar ve Amhara'ya erişimimize izin verilirken Tigray'a girmemize izin verilmiyor. Bu duruma bir an önce son verilmesi gerekiyor." demişti.

Ghebreyesus'un açıklamasının ardından Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, DSÖ İcra Heyetine dün mektup göndererek, 5 yıllık ikinci dönem için tekrar göreve seçilmesi beklenen Ghebreyesus'un görevini kötüye kullandığını belirtmişti.

Bakanlık, Ghebreyesus'un sergilediği "tarafgir" tutumu kabul etmeyeceklerini ve Genel Direktörün konumunu kullanarak Etiyopya'nın iç işlerine müdahale ettiği ifade etmişti.

Bakanlığın açıklamasında Tigray'a insani yardımları Etiyopya ordusunun değil Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) engellediği öne sürülmüştü.

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Dünya Sağlık Örgütü, 15 Temmuz, Etiyopya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ, Etiyopya hükümetinin Tigray'a tıbbi yardım ulaştırılmasını defalarca engellediğini yineledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: DSÖ, Etiyopya hükümetinin Tigray'a tıbbi yardım ulaştırılmasını defalarca engellediğini yineledi - Son Dakika
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