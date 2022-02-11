DSÖ, Etiyopya'nın Tigray bölgesine 7 ay sonra ilk yardımı ulaştırdı - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Etiyopya'ın kuzeyinde iç çatışmaların sürdüğü ve hükümetin ablukası nedeniyle insani yardımların ulaşamadığı Tigray'a 7 ay sonra ilk kez tıbbi ekipman yardımı yolladıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Cenevre ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Tigray'daki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Lindmeier, Temmuz 2021'den bu yana DSÖ tarafından Tigray'a ilk tıbbi ekipman yardımının bölgeye bağlı Mekelle şehrine bugün 2 uçuş seferiyle gerçekleştiğini bildirdi.

Buna rağmen akaryakıt eksikliğinin tıbbi yardımların kara yoluyla yerine ulaşmasına engel olduğunu belirten Lindmeier, "DSÖ, Mekelle'ye bugün varan ilaç ve diğer tıbbi yardımların derhal dağıtılması gerekliliğinden ötürü Tigray genelinde akaryakıt eksikliğinden endişe duymaktadır." dedi.

Lindmeier, bölgede 1-6 Şubat'taki sıtma aşılamaları sürecinde soğuk kutulara konulan aşı dozlarının hayvanlarla taşındığını, fakat bunun uzun vadeli bir çözüm olamayacağını kaydetti.

Akaryakıt olmadan temel tıbbi malzemelerin ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaşamayacağının altını çizen Lindmeier, "Ulusal hükümet ve uluslararası ortaklarımızın desteğiyle bölgedeki akaryakıt eksikliğinin ele alınmasını umuyoruz." açıklamasında bulundu.

DSÖ'nün "Tigray'a yardımlar engelleniyor" açıklaması

DSÖ'nün 12 Ocak'taki basın toplantısında Tigray'daki gelişmeleri değerlendiren Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ olarak Tigray başta olmak üzere Afar ve Amhara bölgelerine ilaç göndermek için erişim sağlamaya çalıştık. Afar ve Amhara'ya erişimimize izin verilirken Tigray'a girmemize izin verilmiyor. Bu duruma bir an önce son verilmesi gerekiyor." demişti.

Bu açıklamanın ardından Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, DSÖ İcra Heyetine dün mektup göndererek 5 yıllık ikinci dönem için tekrar göreve seçilmesi beklenen Ghebreyesus'un görevini kötüye kullandığını belirtmişti.

Bakanlık, Ghebreyesus'un sergilediği "tarafgir" tutumu kabul etmeyeceklerini ve Genel Direktörün konumunu kullanarak Etiyopya'nın iç işlerine müdahale ettiği savunmuştu.

Etiyopyalı yetkililerin beyanları üzerine DSÖ'nün basın biriminden AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya hükümetinin 15 Temmuz 2021'den bu yana Tigray'a sağlık ekipmanı yardımlarının ulaşımını defalarca engellediği belirtilmişti.