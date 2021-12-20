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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı" - Son Dakika

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı"

20.12.2021 23:35
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu yıl 3,3 milyondan fazla insanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bu sayının 2020'deki HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin sayısından fazla olduğunu belirterek, "2022 salgını...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu yıl 3,3 milyondan fazla insanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiğini, bu sayının 2020'deki HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin sayısından fazla olduğunu belirterek, "2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı." dedi.

Ghebreyesus, BM Cenevre Ofisi'nde görevli gazetecilerle yılın ilk ve son yüz yüze basın toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının düzenlenmesine öncülük eden Anadolu Ajansına (AA) teşekkür eden Ghebreyesus, "Geçen yıl temmuz ayında sizi en son ağırladıktan, neredeyse 18 ay sonra hala salgının pençesinde olacağımızı hiçbirimiz hayal edemezdik. Bu yıl, 3,3 milyon Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, 2020'deki HIV/AIDS, sıtma ve tüberkülozdan ölenlerin sayısından fazla." uyarısını yaptı.

" Omicron'un Delta varyantından hızlı yayılıyor"

Ghebreyesus, dünyada endişeye neden olan Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin ise "Artık Omicron'un Delta varyantından önemli ölçüde daha hızlı yayıldığına dair tutarlı kanıtlar var. Ayrıca aşılanmış veya Kovid-19'dan iyileşmiş kişilerin enfekte olma veya yeniden enfekte olma olasılığı daha yüksek." bilgisini paylaştı.

Noel Bayramı ve yılbaşı tatilinde ülkelerin büyük kalabalıkların katılacağı organizasyonları iptal etmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ülkeler bu festival döneminde daha çok dikkatli olmalı ve toplu kalabalıklara kısıtlama getirmeli. Bu dönemde böylesine organizasyonları ertelememiz daha fazla hayat kurtaracak." dedi.

Dayanışma mesajı

Ghebreyesus, Kovid-19 hatırlatma dozuna karşı olmadıklarını fakat dünyanın pek çok fakir ülkesinde nüfusun büyük bölümünün tek doz aşı olamamasının adaletsiz olduğunu vurguladı.

AA muhabirinin, salgının 2022'deki gidişatıyla ilgili senaryolara ilişkin sorusunu cevaplayan Ghebreyesus, tahminde bulunmanın zor olduğunu ve çetin bir kışın kendilerini beklediğini vurguladı.

Ghebreyesus, Kovid-19'a karşı korunmak için artık ülkelerin elinde araçlar ve tedavi yöntemleri olduğunu belirtti, salgında dayanışma içerisinde hareket edilmesinin şart olduğunun altını çizdi.

2022'nin salgının bittiği yıl olması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Ama aynı zamanda tüm ülkelerin gelecekte bu ölçekte bir felaketi önlemeye yatırım yaptığı bir yıl olmalı." şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, AIDS, HIV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: '2022 salgını bitirdiğimiz yıl olmalı' - Son Dakika


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