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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19)...
6 saat önce
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum"
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum"
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:50 Kaynak: AA
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