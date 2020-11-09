DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Joe Biden hükümeti ile yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz" - Son Dakika

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: "Joe Biden hükümeti ile yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz"

09.11.2020 18:14
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederek, yeni yönetimle çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederek, yeni yönetimle çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 194 üyeli en üst karar alma organı 73. Dünya Sağlık Asamblesi (DSA) toplantısı, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan genel merkezinde başladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı konuşmada 1 dakikalık sessizliğin ardından Covid-19 vakalarının 50 milyona, can kaybının ise 1,2 milyona ulaştığını hatırlattı. Ghebreyesus, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) reform çabalarına atıfta bulunarak, DSÖ'nün finansmanının beklentiler ve mevcut kaynaklar arasındaki "büyük ayarsızlığı" sona erdirmek için daha esnek ve öngörülebilir hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Ghebreyesus, toplantıda sağlık bakanlarına "Hala yapacak çok işimiz var, ancak doğru yolda olduğumuza inanıyoruz" sözleri ile seslendi.

DSÖ Genel Direktörü, "Pandemiyi sona erdirmek ve dünyadaki pek çok sorunun kökeninde yatan temel eşitsizlikleri ele almak için liderliği yeniden hayal etmemiz, karşılıklı güven ve karşılıklı hesap verebilirlik üzerine inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Tedros, pandemiyi durdurmak için geliştirilen Covid-19 aşılarının adil bir şekilde ve "özel mallar değil, küresel kamu malları" olarak tüm dünyaya tahsis edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

GHEBREYESUS'DAN BİDEN VE HARRİS'E TEBRİK

Ghebreyesus, uluslararası toplumu bir ortak amaçta yeniden toplanmaya çağırarak, "Bu ruhla seçilmiş Başkan Joe Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ediyoruz ve yeni yönetimle çok yakından çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

Trump, ABD'nin DSÖ'ye verdiği fonları dondurmuş ve ABD'nin gelecek yıl Temmuz ayında örgütten çekilmesini sağlayacak bir süreç başlatmıştı. Başkan Trump, DSÖ'yü Covid-19 salgınında başarısızlıkla ve "Çin merkezli" olmakla suçlamıştı. ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bugün ulusal bir korona virüs görev gücü toplayacağını aktarmış, görevdeki ilk gününde Başkan Donald Trump'ın DSÖ'den ayrılma kararını iptal edeceğini ifade etmişti.

(İHA)

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Joe Biden hükümeti ile yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: 'Joe Biden hükümeti ile yakın çalışmayı dört gözle bekliyoruz' - Son Dakika


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