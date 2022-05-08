DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısını yineledi - Son Dakika
Üye Girişi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısını yineledi

08.05.2022 19:41
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısını yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna-Rusya Savaşı'na ilişkin, "Rusya'yı, bu savaşı durdurmaya çağırmayı sürdüreceğiz.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Ukrayna- Rusya Savaşı'na ilişkin, "Rusya'yı, bu savaşı durdurmaya çağırmayı sürdüreceğiz." dedi.

Ukrayna ziyareti kapsamında başkent Kiev'de Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko ile ortak basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, ülkedeki gözlemlerini ve sağlık sisteminin uğradığı zararları ele aldı.

Ghebreyesus, savaşın içinde büyüdüğünü belirterek, "Savaşın yıkıcı etkilerini birebir biliyorum. Bu yüzden Rusya'nın, Ukrayna'yı işgaline çok üzüldüm." diye konuştu.

Ukrayna halkının, saldırılar karşısında direnişini takdir ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Kayıp yaşayan halk hala vazgeçmiş değil. Her şeye rağmen devam ediyor, savaşın tahrip ettiği sağlık binalarını onarıyorlar. Bu insanlar, sağlık hizmetlerine ve insan hayatını korumaya öncelik veriyor." ifadesini kullandı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sağlık merkezlerine 200 saldırı yapıldığı bilgisini aktararak, "Bu saldırılar durmalı, sağlık hizmetleri hedef olmaktan çıkmalıdır. Ukrayna'daki ekibimiz, savaş öncesinden bile daha güçlü bir sağlık sistemi inşa etmek için yoğun çalışıyor. Bu çalışmalar devam edecek." açıklamasında bulundu.

Savaşın olumsuz etkilerini hafifletmek için DSÖ'nün tıbbi yardımlarını da sürdüreceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Ukrayna'nın en çok ihtiyaç duyduğu ve DSÖ'nün maalesef yollayamayacağı tek ilaç barıştır. Bu yüzden Rusya'yı, bu savaşı durdurmaya çağırmayı sürdüreceğiz." görüşünü paylaştı.

YORUMLAR
500
Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da 'savaş suçu' kanıtlarını toplamaya başladı Dünya Sağlık Örgütü, Ukrayna'da 'savaş suçu' kanıtlarını toplamaya başladı Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısını yineledi - Son Dakika


Son Dakika
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:04 Derbide inanılmaz anlar! Skor yeniden değişti
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:50:52. #1.11#
SON DAKİKA: DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısını yineledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement