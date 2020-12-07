DSÖ'den korona aşılarını kullanıma sokacak ülkelere çağrı: Önceliği ihtiyacı olanlara verin - Son Dakika

DSÖ'den korona aşılarını kullanıma sokacak ülkelere çağrı: Önceliği ihtiyacı olanlara verin

07.12.2020 22:33
DSÖ'den korona aşılarını kullanıma sokacak ülkelere çağrı: Önceliği ihtiyacı olanlara verin, System.String[]

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısını kullanıma sokacak olan ülkelere çağrıda bulundu. DSÖ'nün hazırladığı rehbere uyulması gerekildiğini belirten Ghebreyesus, ilk başta en çok ihtiyacı olanların aşılanması gerektiğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Son günlerde ülkelerden arka arkaya gelen Kovid-19 aşılarının kullanımına başlanılacağıyla alakalı açıklamalara değinen Ghebreyesus, DSÖ Stratejik Uzmanlar Danışma Grubunun aşılamayla ilgili yayımladığı "Değerler Çerçevesi ve Nüfus Önceliklendirme Yol Haritası" rehberine uyularak, öncelikle en çok ihtiyacı olan kişilerin aşılanmasını istedi.

Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının aşılanmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak, bunun gerek sağlık çalışanlarını gerek sağlık sistemlerinin korunmasına yardımcı olacağına dikkati çekti.

"Yaş nedeniyle ciddi hastalık veya ölüm riski en yüksek olan kişiler de yüksek öncelikli bir gruptur." diyen Ghebreyesus, bu kişileri korumanın ciddi hastalıkları ve ölümleri azaltacağını, sağlık sistemlerinin üzerindeki yükü hafifleteceğini kaydetti.

Ghebreyesus, ağır hastalık riski yüksek olan gruplara da aşılamada öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kovid-19'un kökeniyle ilgili tartışmalara da değinen Ghebreyesus, virüsün kökeninin araştırılması için en kısa zamanda Çin'i ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Ghebreyesus, "En kısa zamanda sahada olmayı planlıyor ve umut ediyoruz." ifadesini kullandı. DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, 27 Kasım'da düzenlenen basın toplantısında, Çinli bir gazetecinin sorusuna, "Hastalığın Çin'de ortaya çıkmadığını söylemek oldukça spekülatif. Araştırmalara, ilk vakaların ortaya çıktığı yerden başlamak gerekir." cevabını vermişti.

Ryan, DSÖ olarak virüsün dünyada ilk görüldüğü şehir olan Vuhan'a en kısa zamanda bir araştırma ekibi göndermeyi umduklarını ifade etmişti. DSÖ, Kovid-19'un kökeninin araştırılması konusunda salgının ilk patlak verdiği ülke olan Çin'e karşı pasif kalmakla suçlanıyor.

DSÖ'den korona aşılarını kullanıma sokacak ülkelere çağrı: Önceliği ihtiyacı olanlara verin

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, İsviçre, Dünya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Dünya DSÖ'den korona aşılarını kullanıma sokacak ülkelere çağrı: Önceliği ihtiyacı olanlara verin - Son Dakika Dünya


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