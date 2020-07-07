Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisiyle ilgili "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık" dedi.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı.

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Salgının patlak vermesinden 3 ay sonra tüm dünyada vaka sayının 400 bine ulaştığını anımsatan Ghebreyesus, "Sadece hafta sonu ise dünya genelinde 400 binden fazla vaka vardı. Şu anda 11,4 milyon Kovid-19 vaka sayımız var ve 535 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken, diğer ülkelerde ölümler hala artıyor." diye konuştu.

Ghebreyesus, virüsün hafife alınamayacağı, çok ciddi olduğu ve hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısını yaptı.

DSÖ EKİBİ ÇİN'E GİDİYOR

Son birkaç aydır Kovid-19'un kaynağının tartışıldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ ekibinin virüsün kaynağını Çinli meslektaşlarıyla birlikte "tanımlamak" üzere hafta sonu Çin'e gideceğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ liderliğindeki misyonun "virüsün hayvandan insana nasıl geçtiğini" de araştıracağını kaydetti.

BOLSANARO'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edilmesiyle ilgili bir soruya da Ghebreyesus, "Kendisinin iyi olmasını ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyoruz." cevabını verdi.

Ghebreyesus, Bolsonaro'nun semptomlarının hafif olması ve en kısa zamanda ofisine dönerek ülkesine hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Bolsonaro, pandemi süreciyle ilgili DSÖ'ye karşı sert eleştiriler yöneltiyordu.

Dünya Sağlık Örgütü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor - Son Dakika
YORUMLAR (14)
  • Bilgehan karadayı: Bu adam acaba felaket tellağından başka ne yapıyor... herkesin bildiğini herkese söylüyor acaba görevi virüs spikerliğimi ? Bu virüs bu kadar yayılırken nerde uyuduğunu söylemek lazım .. helal olsun trumpa Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Türk : Bunlar hiç bir işe yaramıyor belki de bunlar çıkardı bunu tramp ipleri kopardı bunlarla bursda iyi yaptı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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