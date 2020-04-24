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DSÖ girişimi ile Covid-19 salgınına karşı uluslararası iş birliği
6 saat önce
Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 salgını ile ilgili mücadele girişimi kapsamında, dünya liderleri aşı çalışmalarını hızlandırma ve bilgi paylaşımı yapma vaadinde bulundu. DSÖ'nün "dönüm noktası" olarak tanımladığı iş birliğine Amerika Birleşik Devletleri katılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 06:20
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