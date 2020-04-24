DSÖ girişimi ile Covid-19 salgınına karşı uluslararası iş birliği

Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 salgını ile ilgili mücadele girişimi kapsamında, dünya liderleri aşı çalışmalarını hızlandırma ve bilgi paylaşımı yapma vaadinde bulundu. DSÖ'nün "dönüm noktası" olarak tanımladığı iş birliğine Amerika Birleşik Devletleri katılmadı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, videokonferans yoluyla yapılan toplantıda bir araya gelen liderler arasındaydı.