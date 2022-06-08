DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 700'e, can kayıpları 10'a yükseldi - Son Dakika
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DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 700'e, can kayıpları 10'a yükseldi

08.06.2022 18:12
DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 700'e, can kayıpları 10'a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az 700'e çıktığını, 10 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı çocuk sayısının en az 700'e çıktığını, 10 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, gizemli hepatit vakalarına ilişkin son güncellemeleri paylaştı.

Ghebreyesus, şimdiye kadar 34 ülkeden 700 hepatit vakasının doğrulandığını, 112 vakanın ise incelenmesinin sürdüğünü bildirdi.

Virüsün bulaştığı en az 38 çocuğun karaciğer nakli yaptırmak zorunda kaldığını belirten Ghebreyesus, 10 çocuğun da yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ghebreyesus, virüsün kaynağının ne olduğuna ilişkin DSÖ'nün, üye ülkelerle koordinasyon halinde incelemeleri sürdürdüğünü ifade etti.

Nedeni bilinmeyen, sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan gizemli hepatit, 1 aylık ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.

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Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSÖ: Gizemli hepatit vakaları 700'e, can kayıpları 10'a yükseldi - Son Dakika

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