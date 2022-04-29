DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok - Son Dakika
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DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok

29.04.2022 13:46
DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisindeki basın toplantısında konuşan DSÖ Küresel HIV, Hepatit ve Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar Programı Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, son haftalarda sayısı giderek artan nedeni belirsiz hepatit vakalarına ilişkin güncel bilgileri paylaştı.

Virüsün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü aktaran Dr. Easterbrook, vakaların yüzde 50'sinin 3 ile 5 yaş arasında olduğunu belirtti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), 26 Nisan'daki açıklamasında hepatit vakalarının 190'ı bulduğunu öne sürmüştü.

Easterbrook, şimdiye kadar 16 çocuğun karaciğer nakli ameliyatı geçirdiği ve can kaybı sayısının halen 1 olduğu bilgisini paylaştı.

Enfeksiyonlar zehirlenme veya seyahat kaynaklı değil

Şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirisinde alışılmış hepatit virüslerine rastlanmadığını yineleyen Easterbrook, "Herhangi bir zehir, gıda zehirlenmesi veya seyahat kaynaklı enfeksiyon da söz konusu değil." dedi.

Easterbrook, hepatit vakalarının Kovid-19 veya Kovid-19 aşılamalarıyla bağlantısı ihtimaline ilişkin ise "Virüs bulaşan çok az çocuğun Kovid-19 aşısı yaptırdığı biliniyor. Vakaların Kovid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı yok." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin 114 vakayla gizemli hepatitin en çok görüldüğü ülke olduğu bilgisini veren Easterbrook, İspanya'nın hepatit vakalarında İngiltere'yi takip ettiğini vurguladı.

Easterbrook, hepatit vakalarının görüldüğü ülkeler ve detaylı vaka sayılarının gün içinde DSÖ tarafından paylaşılacağını kaydetti.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam ECDC'ye göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken; yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Kovid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

YORUMLAR
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Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü Gizemli hepatit virüsü Kanada'da da görüldü

Dünya Sağlık Örgütü, Togo Cumhuriyeti, England, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DSÖ: Gizemli hepatit vakalarının Kovid-19 aşılamasıyla bağlantısı yok - Son Dakika


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